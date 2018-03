Funsat homenageia trabalhadoras com música e doação de mudas

A ação teve a participação do Quinteto da Banda Municipal, cedido pela Secretaria Municipal de Cultura – Sectur - Foto: Prefeitura Municipal de Campo Grande

Para comemorar o Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Social do Trabalho (Funsat) ofereceu às suas colaboradoras e visitantes uma recepção especial, com música e doação de mudas de plantas.

Em média, de 500 trabalhadores que passam por dia pela Agência de Emprego da Funsat, 300 são mulheres em busca de uma oportunidade.

“O dia 8 de março é uma data que representa um marco para as mulheres na conquista de seus direitos. É um dia de reflexão pois ainda há muitas mulheres que sofrem discriminação no mercado de trabalho e no dia a dia de suas vidas.” declarou o diretor-presidente da Funsat, Cleiton Franco.

A ação teve a participação do Quinteto da Banda Municipal, cedido pela Secretaria Municipal de Cultura – Sectur. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente – Semadur também foi parceira da atividade com a doção de 300 mudas frutíferas, que foram oferecidas aos presentes.