Funsat forma primeira turma de artesanato em fuxico

Com uma metodologia diferente, participativa, presencial e prática, o curso de artesanato em fuxico realizado pela Fundação Social do Trabalho (Funsat), garantiu a 17 mulheres participantes a qualificação que dará mais chances a elas de geração de renda. A capacitação da primeira turma encerrou nesta quinta-feira (04.05) com confraternização.

Durante o curso as participantes aprenderam técnicas de confecção do fuxico para fabricação de peças artesanais exclusivas que podem gerar almofadas, tapetes, mantas, colchas, entre outros materiais que vão depender da criatividade das participantes.

Para Heloisa dos Santos, o curso já gerou oportunidade e renda, “Estou muito feliz e satisfeita com o curso principalmente porque minha família está me incentivando. Já tenho até encomendas”, comemorou.

Já Maria Eunir, além de se confraternizar com as demais participantes e trocar ideias, está garantindo uma renda extra com a venda do artesanato. “Aprendi muitas novidades, gostei da dinâmica e do grupo e já quero fazer outro cursos para aprimorar.

O diretor-adjunto da Funsat, Roberto Avelar acompanhou o término do curso e destacou a importância de capacitações que possam agregar conhecimento e geração de renda para as famílias. “Todas podem crescer, buscar novos conhecimentos, com dedicação vão longe”, avaliou. Avelar acrescentou que a aquisição de novos conhecimentos vai contribuir ainda mais para se firmarem no mercado de trabalho. “Estamos aqui para contribuir nesse processo”, completou.

A Funsat está localizada à Avenida Eduardo Elias Zahran, 1581 – Jardim TV Morena. O atendimento é realizado das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira. Mais informações sobre o calendário de cursos pelo telefone (67) 3314-5036.

