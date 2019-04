Funsat forma 26 pessoas no curso de higiene na manipulação de alimentos

Nesta quinta-feira (11), o setor de Qualificação Profissional da Fundação Social do Trabalho (Funsat), formou mais uma turma no curso de Higiene na Manipulação de Alimentos, no total foram 26 formandos. O curso segue os padrões da Anvisa e da Lei Municipal nº: 364301 de setembro de 1999- Campo Grande-MS.

Para a confeiteira e formanda Angela Denise de Melo, de 57 anos, o curso foi uma oportunidade de certificação, adquirir novos conhecimentos e ampliar seu negócio. “ Tenho uma banca na feira central e vou ampliar meu negócio. Agora sou certificada e estou apta para continuar trabalhando nesta área, agradeço a Funsat e toda equipe que me acolheu”, relatou.

A formanda Samara dos Santos Gonçalves, de 30 anos, moradora da Moreninha, agradeceu a iniciativa da Fundação do Trabalho. “Aprendi várias técnicas com o curso, que é bem dinâmico. Quero trabalhar na área e garantir meu dinheiro. Agradeço e desejo que a Funsat continue realizando esses cursos para a população”, frisou.

O diretor-presidente da Funsat, Cleiton Franco, frisou a importância da qualificação e certificação para os profissionais garantirem uma vaga no mercado de trabalho. “Estes profissionais estão aptos para trabalharem em restaurantes, cozinhas industriais, serem autônomos na produção e venda de alimentos, padarias, açougues entre outros. Este é o nosso objetivo: formar profissionais para o mercado”, exaltou.

Mais informações podem ser adquiridas na sede da Funsat, que está localizada à Rua 14 de Julho, 992- Vila Glória.