Funsat fecha junho com 84 pessoas colocadas no mercado de trabalho e mais de 1 mil atendimentos

Prefeitura de Campo Grande

Mesmo durante a pandemia do novo coronavírus, a Funsat (Fundação Social do Trabalho), manteve o atendimento a população, realizando diversos serviços a fim de colaborar com a situação existente causada pelos transtornos da pandemia. No mês de junho foram realizados 1.469 atendimentos com 364 vagas capturadas e 530 encaminhamentos. Destes, 84 pessoas foram colocadas no mercado de trabalho, ou seja, 23,3% dos candidatos.

Os dados indicam ainda que 933 seguro desemprego foram abertos e 223 carteiras de trabalho digitais foram cadastradas e aplicativos baixados para o acesso.

Durante o mês junho, a Funsat voltou a atender nos bairros de Campo Grande através da ação Funsat Itinerante, com a intenção de combater e minimizar o fluxo de pessoas no transporte coletivo, aglomerações na sede do Órgão e suprir necessidades de moradores distantes do centro, e assim, realizar serviços como entrada no seguro desemprego e cadastramento de vagas. Na primeira Ação foram atendidas 143 pessoas e 24 encaminhadas para entrevista de trabalho.

Em março a OMS (Organização Mundial da Saúde), declarou estado de pandemia mundial do novo coranavírus, portanto todos os cuidados estão sendo tomados pelos servidores da Funsat, assim como o uso obrigatório de máscara.

A Funsat divulga diariamente vagas de emprego, que estão disponíveis no site, redes sociais e através do aplicativo Sine Fácil (gratuitamente para Android e iOS). É importante ressaltar que, se o candidato não possuir cadastro, é necessário que o mesmo compareça na sede da Funsat localizada na Rua 14 de Julho, 992. O horário especial de atendimento é das 07h30 às 13h30, de segunda a sexta-feira.