Funsat faz parceria com Apae e forma em barbearia mães que frequentam a Instituição

A profissão barbeira está crescendo e visando este mercado o setor de Qualificação Profissional da Funsat, formou nesta quarta-feira (13), mais de oito mulheres barbeiras. A iniciativa surgiu entre uma parceria da Funsat com a Apae, com objetivo de capacitar as mães para geração de renda, enquanto seus filhos são atendidos na Instituição, as mães fazem cursos de qualificação.

Apae Campo Grande – A APAE de Campo Grande é uma associação civil, filantrópica, de caráter assistencial, educacional, cultural, de saúde, de estudo e pesquisa, desportivo e outros, sem fins lucrativos, e tem como missão: Promover e articular ações de defesa, direitos, prevenção, orientações, prestação de serviços, apoio à família, direcionadas à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e à construção de uma sociedade justa e solidária.

O curso teve a duração de dois meses e meio, com carga horária de 61h. Foram aplicada aulas teóricas e práticas para as alunas, além disso, o professor realizou aulas praticas no Cetremi para pessoas carentes. Os funcionários da Fundação Social do Trabalho também realizaram cortes gratuitos com a formandas.

A formanda, Maria Patrícia de 47 anos, moradora da Vila Carlota, mãe de três filhos, frisou as técnicas novas que o professor ensinou durante o curso. “Gostei mesmo da atuação do Professor ele trouxe técnicas novas e materiais diferentes, ele diversificou o curso esse foi o diferencial”, explicou.

Já a formanda, Ivonete Ferreira da Silva de 51 anos falou sobre a nova profissão e as novidades que aprendeu durante o curso. “Eu tenho um salão e com o curso eu aprendi muitas técnicas novas e corte masculinos que eu não sabia, agradeço toda equipe”, disse.

De acordo com o diretor-presidente da Funsat, Cleiton Franco, mais cursos serão abertos para a população em geral. “Este curso foi um sucesso e pretendemos buscar novos parceiros e entidades do terceiro setor para continuamos proporcionando estes cursos gratuitos para as profissionais da área que não tem condições de pagar um curso deste”, ponderou.

O Professor do Curso de Barbearia Thiago Toledo, falou do objetivo do curso. “Alcançamos nosso objetivo, qualificamos e conseguimos formar profissionais para faturar seus ganhos extras e ajudar nas despesas de casa, da família, as mães da Apae foram extremamente aplicadas e dedicadas, serão ótimas profissionais”, finalizou.

Serviço – O setor da Coordenadoria de Educação Profissional da Fundação Social do Trabalho -FUNSAT fica no 1º andar – Sala 1. A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória.