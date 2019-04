Funsat e SDHU promovem evento para acolhimento e atendimento para pessoas em situação de rua

A FUNSAT, em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos, através do Comitê PopRua e Programa de Ação Integrada e Continuada (PAIC), promovem nesta terça-feira (30), o Projeto, “1ª Motivação para o Trabalho e Inclusão para Cidadania”.

O evento visa orientar pessoas em situação de rua e em tratamento da dependência química para a reinserção no mercado de trabalho. A atividade será realizada na sede da FUNSAT e terá como objetivo apresentar os serviços de intermediação de empregos executados gratuitamente pela Agência Municipal de Empregos.

Na ocasião serão apresentadas e oferecidas aos participantes as orientações sobre cadastro, confecção de carteira de trabalho, seleção e encaminhamento para vagas abertas no sistema público de emprego. Também vão receber orientação sobre as ações de qualificação profissional realizadas no âmbito institucional.

Programação do Evento

14 horas – Abertura (cerimonial com a fala dos gestores)

14h10 – Apresentação da FUNSAT

14h20 – Apresentação do Programa Funsat Orienta

15h – Atendimento nos guichês para os trabalhadores que já possuem documentação necessária para o cadastro e atendimento para os que possuem todos os documentos para a emissão da Carteira de Trabalho.

SERVIÇO – Data: 30/04/2019