Funsat e SAS lançam cursos gratuitos da Escola do Trabalhador de Brasília

Escola-do-Trabalhador

A Prefeitura Municipal de Campo Grande por meio da Funsat (Fundação Social do Trabalho), em parceria com SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social) lança cursos gratuitos, no próximo dia 13 de Março. Os locais de atendimento para a realização de cursos on-line será no site da Escola do Trabalhador.

Cada curso terá a duração de aproximadamente 40 horas, tempo estimado como necessário para o trabalhador cumprir todas as tarefas com tranquilidade. Ainda assim, o conteúdo fica disponível por dois meses para que a pessoa inscrita consiga concluir as tarefas conforme a sua disponibilidade.

De acordo com o diretor-presidente da Funsat, Cleiton Franco, objetivo é capacitar trabalhadores das sete regiões da cidade seja para disputar uma vaga no mercado de trabalho ou para ser empreendedor e abrir seu próprio negócio.

“Ao final, o trabalhador passa por uma avaliação para receber o certificado emitido pela UnB. Os conteúdos são compostos de textos, vídeos e jogos. A linguagem é simples e a navegação no site, intuitiva para que seja acessível a todos os trabalhadores”, reforça Cleiton.

Para o secretário da SAS, José Mário a parceria irá fortalecer o diálogo entre as políticas publicas além de dar acesso aos trabalhadores ao mercado de trabalho pois irá acrescentar novas perspectivas em seus currículos.

“A parceria entre as respectivas pastas irá contar com uma equipe de tutores e profissionais de diversas áreas e atuação que irão acompanhar os alunos nos cursos on-line”, diz José Mário.

Sobre a Escola do Trabalhador

A Escola do Trabalhador foi criada para qualificar os trabalhadores brasileiros e o combate ao desemprego no Pais . Os cursos são online, gratuitos e sem necessidade de escolaridade prévia.

Por ser totalmente online, o horário de estudo é o que for mais conveniente para o aluno (a), ao final do curso os alunos que concluíram o curso com a nota mínima de cinco pontos e responderam à avaliação do curso recebem um certificado da Universidade de Brasília (UnB), como cursos de extensão.

Estes cursos são divididos em doze eixos temáticos, focados nas necessidades do mercado de trabalho brasileiro. Para se matricular em um curso, você deve clicar no link “inscrever” que está na tela de cada curso. Os certificados serão pela Universidade de Brasília (UNB).

Os cursos oferecidos:

Segurança da informação; Conhecendo o perfil do agente comunitário de saúde e o seu processo de trabalho; Cuidando de pessoas idosas; Agenciamento de viagens; Espanhol aplicado ao trabalho; Inglês aplicado ao trabalho; Análise de Investimento; Criando um negócio de sucesso; Empreendedorismo na pesca; Planejamento de negócios na pesca; Português básico para o mundo do trabalho; Português para hispanofalantes; Higiene na indústria de alimentos; Segurança da informação; Edição e tratamento de imagens; Gestão da Qualidade; Análise de Investimento; Comunicação escrita para o trabalho; Criando um negócio de sucesso; Demonstrações Contábeis e sua Análise; Elaboração de folha de pagamento de empresas; Excel Avançado; Excel Intermediário; Função de Agente de Microcrédito; Fundamentos e Processos de gestão de Recursos Humanos; Identidade Visual e Gestão de Clientes; Introdução ao Excel; Análise de riscos na construção civil e Processos Industriais.

Serviço: O lançamento será no dia 13 de Março as 8h no auditório do IMPCG – Campo Grande – MS. O evento contará com a presença do Prefeito da Capital Marquinhos Trad, com os titulares das pastas da SAS, José Mário e da Funsat Cleiton Franco e de toda equipe técnica.