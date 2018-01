Funsat disponibiliza vagas em diversas áreas nesta quinta-feira

A Agência de Empregos realiza os serviços de habilitação ao seguro-desemprego, Carteira de Trabalho, cursos de qualificação profissional e disponibiliza vagas exclusivas para pessoas com deficiência - Foto: Prefeitura Municipal de Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência de Emprego da Fundação Social do Trabalho (Funsat), oferece nesta quinta-feira (25), mais de 228 vagas, entre elas, eletrotécnico, dobrador de chapas metálicas e técnico em refrigeração.

Os candidatos para vaga de Eletrotécnico precisam ter formação técnica, experiência como Eletricista de Manutenção, além de pelo menos 1 ano de trabalho com NR 10 e o certificado atualizado. Irá realizar as rotinas de analisar e executar as ordens de manutenção elétrica predial e industrial de baixa complexidade, assegurando o atendimento das normas de quantidade. Salário de R$ 2900,00 mais benefícios.

Empresa do ramo de manutenção de elevadores disponibiliza vaga para dobrador de chapas metálicas. Necessário experiência comprovada em CTPS e conhecimento em máquina dobradeira e guilhotina. Salário R$ 1.350,00 – porém salário é negociável, conforme experiência do candidato.

Há também vaga para Técnico de refrigeração, com conhecimento e experiência em instalação, manutenção de ar-condicionado comercial em agências bancárias. Necessário ter disponibilidade para viagens. Salário R$ 1.565,00.

Serviço:

A Agência de Empregos realiza os serviços de habilitação ao seguro-desemprego, Carteira de Trabalho, cursos de qualificação profissional e disponibiliza vagas exclusivas para pessoas com deficiência.

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, nº 992 – Vila Glória (próxima da Igreja Ortodoxa). Mais informações no telefone (67) 3314-3604.