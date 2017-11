Funsat certifica 36 trabalhadores em curso técnico em Transações Imobiliárias amanhã

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Fundação Social do Trabalho (Funsat), realizará a entrega de 36 certificados para os concluintes do Curso de Técnico em Transações Imobiliárias, da Escola de Educação Profissional da Funsat.

A certificação será feita aos 36 trabalhadores concluintes da segunda turma do curso Técnico em Transações Imobiliárias do Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios, beneficiados com o curso gratuito realizado com recursos oriundos do Tesouro Municipal, pelo Programa Qualifica Campo Grande.

O evento contará com a presença do diretor-presidente da Funsat, Cleiton Franco, da diretora da Escola de Educação Profissional da Funsat, Sylvana Ventura, equipe pedagógica da Escola, da Secretaria Municipal de Educação, Elza Fernandes Ortelhado, Presidente do CRECI/MS, Delso José de Souza, parceiros, alunos concluintes e familiares.

Histórico

A Escola de Educação Profissional da Fundação Social do Trabalho de Campo Grande, criada pelo Decreto nº 12. 581, de 13 de março de 2015, foi credenciada para oferecer a Educação Profissional Técnico de Nível Médio e reconhecida através da Deliberação nº 10.833, de 06 de junho de 2016, homologada pelo Conselho Estadual de Educação.

Sobre o Curso

A organização curricular do curso Técnico em Transações Imobiliárias atendeu ao disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e demais normas vigentes, com a carga horária total de 960 horas/aula, sendo 800 horas de atividades teórico/prática e 160 horas destinada ao estágio profissional supervisionado.

Competências e Mercado de Trabalho

A equipe pedagógica da Funsat organizou o currículo contemplando as competências do curso, com foco no perfil profissional, nas ações de compra, avaliação, venda e locação de imóveis com registro no CRECI, prevendo situações que possibilite ao novo profissional a atuar de acordo com as mudanças econômicas, políticas, científicas, tecnológicas, culturais e sociais da atualidade.

O curso Técnico em Transações Imobiliárias forma profissionais do ramo imobiliário garantindo o exercício da profissão de Corretor de Imóveis, cuja profissão foi regulamentada pela Lei Federal nº 6.530 de 12/05/1978.

Serviço

Evento: Entrega de Certificados do Curso Técnico em Transações Imobiliárias – TTI /2017

Data: 24.11 (sexta-feira)

Horário: 18h30

Local: Auditório do Conselho Regional de Corretores de Imóveis – CRECI/MS, na Rua Rio Grande do Sul, 174 – Jardim dos Estados.