Funsat abre vagas para diversos cursos focados no mercado de trabalho

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Social do Trabalho, abre inscrições para os cursos de Manipulação de Alimentos, Artesanato em Tricotin e Artesanato em Fuxico. No total serão 30 vagas para manipulação de alimentos, 20 vagas para artesanato em tricotin e 20 vagas para artesanato em fuxico.

O curso de Manipulação de Higiene segue os padrões da ANVISA e da Lei Municipal nº: 364301 de setembro de 1999- Campo Grande – MS. O (a) candidato (a) deve ter acima de 18 anos e apresentar no ato da inscrição original e cópia dos documentos pessoais (RG, CPF), Carteira de Trabalho (PIS/PASEP/NIS ou NIT), comprovante de escolaridade (ensino fundamental incompleto) e comprovante de residência.

Com carga horária de 10 horas/aula, o curso de Manipulação de alimentos tem o objetivo de qualificar profissionais para que conheçam normas básicas de higiene e segurança na manipulação dos alimentos e o ambiente de trabalho, observando a legislação vigente, visando prevenir a contaminação cruzada dos alimentos, adotando assim uma postura crítica em relação ao desperdício. Aplicando procedimentos adequados de conservação e utilização dos recursos naturais.

O curso de artesanato em tricotin terá 16 horas/aula, e tem como objetivo qualificar trabalhadores (as), na confecção de Tricotin para fabricação de peças artesanais e exclusivas, o profissional poderá confeccionar materiais recicláveis para comercialização.

E para o curso de artesanato em fuxico será aplicada 20 horas/aula, o objetivo do curso é qualificar artesãos em fuxico para fabricação de peças exclusivas, gerando oportunidade de renda.

Conforme disse o diretor-presidente da Funsat, Cleiton Franco, todos os cursos são gratuitos e são realizados na sede da Funsat que dispõe de estrutura para realização dos cursos.

As inscrições estão abertas a partir de hoje (20.09), e serão realizadas na Fundação Social do Trabalho- Funsat, no setor da Coordenadoria de Educação Profissional – 1º andar – Sala 1. A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3314 3095.