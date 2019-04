Funsat abre inscrições para cursos de informática básica e depilação feminina

Com o objetivo de oportunizar qualificação profissional para garantir renda para muitos profissionais que se encontram sem emprego nesta sexta-feira (12), o setor de qualificação profissional da Fundação Social do Trabalho está abrindo vagas para os cursos de Depilação feminina e Informática básica .

O curso de depilação feminina terá inicio no dia 22 de abril, será ministrado no período matutino das 8h as 11h, com carga horária de 40h durante 4 semanas. Para realização da matricula é necessário levar cópias dos documentos pessoais, além de comprovante de endereço e escolaridade.

Já o curso de Informática Básica será no período vespertino das 13h as 16h com carga horária de 60h durante 5 semana, de segunda-feira à quinta-feira. É necessário levar cópias dos documentos pessoais, comprovante de endereço e escolaridade.

De acordo com o diretor-presidente da Funsat, Cleiton Franco, outros cursos estão acontecendo como; Higiene na Manipulação de Higiene , Costura e Especialização em Barbearia. O titular da pasta frisou que mais cursos serão abertos para a população.

“Estamos com diversas parcerias e finalizando esses cursos vamos abrir outras turmas para oportunizar qualificação aos nossos trabalhadores locais, nosso objetivo é garantir uma fonte de renda para quem esta sem emprego”, ressaltou.

Serviço – O setor da Coordenadoria de Educação Profissional da Funsat (Fundação Social do Trabalho), no 1º andar – Sala 1. A F, na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória