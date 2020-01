Funsat abre diversos cursos gratuitos em diferentes áreas 

A Prefeitura Municipal de Campo Grande está com vagas abertas para os cursos de introdução ao Excel, auxiliar de escritório, finanças para pequenos negócios e introdução ao Word.

Para o curso de Excel é necessário ter idade mínima de 16 anos, noções de informática, ensino fundamental. A carga horária é de 24 horas e o inicio do curso será no dia 21/01 no período matutino.

Já para o curso de básico de auxiliar de escritório é necessário ter idade de 16 anos. A carga horária é de 15 horas. O inicio do curso também será no dia 21/01, no período matutino.

Para o curso de finanças para pequenos negócios é necessário ter ensino fundamental completo e idade mínima de 16 anos. A carga horária do curso é de 10 horas. O inicio do curso será nesta próxima terça-feira (21), no período matutino.

E por fim o curso de introdução ao Word é necessário possuir ensino fundamental completo, ter noções de informática e possuir idade mínima de 16 anos. A carga horário é de 24 horas. O inicio do curso será nesta próxima segunda-feira (20).

Serviço

As inscrições deverão ser feitas somente nesta sexta-feira (17) na sede da Funsat, na Coordenadoria de Educação Profissional, localizada à Rua 14 de Julho, 992- Vila Glória 1º andar – Sala 01, das 7h às 17h. O curso é totalmente gratuito.