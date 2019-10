Funsat abre cursos de atendimento e operação de caixa, introdução ao Excel e auxiliar de escritório

A Escola de Qualificação Profissional da Funsat (Fundação Social do Trabalho) está com inscrições abertas para os cursos de atendimento e operação de caixa, introdução ao Excel e auxiliar de escritório.

O curso atendimento e operação de caixa terá carga horária de 18h e é necessário ter idade mínima de 16 anos, a escolaridade exigida é ensino fundamental completo. O curso será realizado no período matutino das 7h30 às 10h30.

Já o curso de Introdução ao Excel, é necessário ter noções de informática básica, ter escolaridade ensino fundamental completo, a carga horária do curso é de 10h, o curso será no período matutino das 7h30 às 10h30.

E para o curso Básico de auxiliar de escritório, é necessário ter ensino fundamental completo, idade mínima de 16 anos, a carga horária é de 15h, o curso será realizado no período vespertino das 13h30 às 16h30.

A Escola de Qualificação Profissional da Funsat está com diversas turmas em andamento e mais cursos em diversos segmentos serão abertos, conforme explica o diretor-presidente da fundação Cleiton Franco. “Estamos com professores profissionais capacitados formando diversas turmas aqui na escola da FUNSAT, nosso objetivo é capacitar até o fim do ano mais de 800 trabalhadores”, afirmou o diretor-presidente da Funsat.

Para se inscrever é necessário apresentar documentação original e cópias do RG, CPF, comprovante de residência atualizado e cópia da carteira de trabalho.

Serviço

O interessado deve comparecer na Funsat até às 17 horas. A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho 992 Vila Glória. Para mais informações ligar para o telefone da Funsat (67) 4042-0585.