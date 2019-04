Funkeiro MC Sapão será enterrado esta tarde, no Rio

O corpo do funkeiro Jefferson Fernandez Luiz, mais conhecido como MC Sapão, será enterrado hoje (20), no Cemitério da Penitência, no Caju, região portuária do Rio de Janeiro. O velório será aberto a partir das 15h para fãs do cantor, que morreu ontem (19), no Hospital dos Servidores do Estado, de falência múltipla de órgãos.

Ele foi internado há nove dias para tratar de pneumonia, no Hospital Rocha Faria, em Campo Grande, zona oeste da cidade, sendo transferido no último dia 18 para o Hospital dos Servidores, onde veio a morrer.

MC Sapão estava em turnê pelo país para o lançamento da "Deixa ela dançar" e era uma das atrações confirmadas da edição deste ano do Rock in Rio, que ocorrerá em setembro, na capital fluminense.

"Eu tô tranquilão", "Rei do baile" e "Vou desafiar você” são alguns dos sucessos do cantor. MC Sapão deixa mulher, Alexandra Fernandes, e quatro filhos.