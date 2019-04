Funesp inicia inscrições para a 41º Jogos Abertos de Campo Grande

WhatsApp Image 2018-05-10 at 21.54.19(1)

A Fundação Municipal de Esportes (Funesp) inicia nesta segunda-feira(15) as inscrições da 41º edição dos Jogos Abertos de Campo Grande. Os atletas poderão se inscrever em 14 modalidades coletivas e individuais e para 2019, a Prefeitura manteve a gratuidade nas inscrições e incluiu a doação de 1kg de alimento não perecível por atleta.

Os interessados podem se inscrever no Atletismo, Basquete 3×3, Ciclismo, Judô, Beach Tennis, Natação, Badminton, Tênis de Mesa, Vôlei de Praia, Xadrez, Futsal, Basquetebol, Handebol, Voleibol. Os formulários das inscrições devem ser entregues até o dia 30 de abril, na sede da Fundação, em duas vias digitadas e assinadas pelo responsável da equipe.

Além da gratuidade nas inscrições, este ano, o evento promoverá a solidariedade, conforme destacou o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra. “As inscrições serão gratuitas, para atender cada vez mais atletas e contamos com a colaboração e solidariedade dos participantes na doação de 1kg de alimento. Isso vai facilitar a participação de todo o conjunto da população nesta tradicional competição”, avaliou Terra.

O evento reunirá atletas adolescentes e adultos, com idades a partir de 14 anos, com o objetivo de promover o congraçamento entre entidades estudantis, militares, fundações, empresas, associações, clubes da Capital e de Mato Grosso do Sul, fomentando o desporto, incentivando o surgimento de novos talentos esportivos e elevando assim o nível técnico das equipes participantes.

Inscrições: Rua Paulo Coelho Machado, n. 663 – Bairro Santa Fé

Telefone: (67) 3314- 3971 – Ramal 3223. Regulamento: http://www.campogrande.ms.gov.br/funesp/41o-jogos-abertos-de-campo-grande-2019/