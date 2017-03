Funesp encerra Semana da Mulher e oficinas esportivas continuam nos parques

A Semana em homenagem a Mulher promovida pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), chegou ao fim neste sábado (11) com as atividades no Parque Ayrton Senna e Guanandizão. O evento que aconteceu de 5 a 11 de março mobilizou centenas de pessoas nos parques da Capital.

Em uma semana a população pode participar de oficinas de ginástica, caminhada, funcional, beach tênis, tênis, vôlei, futsal, entre outras e a partir de segunda-feira as atividades permanecerão durante a semana nos parques e praças de Campo Grande, conforme afirmou o Diretor-Presidente da Funesp, Rodrigo Terra.

“As ações da Semana da mulher foram apenas o início das atividades esportivas na Capital. A partir da próxima semana os parques terão cinco professores orientando oficinas de esporte e lazer para toda comunidade. Serão cerca de 100 horas semanais de atividades em todos os Parques”.

Sábado

No Parque Ayrton Senna crianças e adultos se divertiram e aproveitaram para receber orientações de beleza, saúde, emprego, trânsito e esporte com os serviços dos parceiros como Funsat, Agetran, Sesau, Unigran, Estácio de Sá e agentes do Programa de Esporte e Lazer da Cidade (PELC).

“É muito bom ver o Parque animado novamente. Com muitas atividades e serviços”, comentou a participante Viviane Correa da Silva que estava com filha Joana que dançou, brincou e assistiram a apresentação de capoeira do grupo Muzenza.

No Guanandizão a comunidade participou das atividades da academia ao ar livre, caminhada e ginástica, além da confraternização no café da manhã.

