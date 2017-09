Funesp disponibiliza aulas de hidroginástica para servidores municipais

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), está com inscrições abertas para aulas de hidroginástica voltadas para os servidores públicos municipais. Os exercícios terão início na próxima semana, na piscina do Centro Municipal de Treinamento Esportivo (CEMTE).

As aulas fazem parte do Programa ‘Movimenta Campo Grande’ e amplia as oficinas aos servidores municipais da Prefeitura de Campo Grande que prevê integração, saúde e seções de relaxamento para os funcionários. As inscrições estão abertas para homens e mulheres e devem ser feitas na secretaria da Funesp e na administração do CEMTE.

Para participar, o servidor deve apresentar exame médico, além de estar com traje de banho. Para mais esclarecimentos ligue 3314-3527. De acordo com o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra, a atividade vai melhorar a qualidade de vida e o bem-estar dos servidores municipais.

Horários:

Hidroginástica – segunda e quarta-feira – 11h30 às 12h30

Hidroginástica – terça e quinta-feira – 11h30 às 12h30

