Funesp abre seleção para contratação de estagiários que atuarão no Programa Esporte e Lazer da cidade

A Fundação Municipal de Esportes (Funesp) publicou, na edição desta sexta-feira (25) do Diário Oficial de Campo Grande – Diogrande, abertura da seleção de agentes sociais para o processo seletivo simplificado, por tempo determinado, destinado contratação de estagiários interessados em atuar no Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC), que acontece em Campo Grande em convênio com Governo Federal.

Para participar é necessário ser estudante do segundo ao sexto semestre de Licenciatura ou Bacharelado do curso de Educação Física. Serão preenchidas 7 vagas, além de cadastro reserva, para os períodos matutino ou vespertino, de Agente Social de Esporte e Lazer, que desenvolvem atividades de planejamento, organização, mobilização da comunidade e nas demais atividades do PELC.

Conforme o edital, o estagiário atuará no desenvolvimento de práticas esportivas e de lazer com crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência, executado pela Funesp. O valor da remuneração da Bolsa de Complementação Educacional é de R$ 600,00, acrescido de vale-transporte e seguro de vida. A carga horária é de 20 horas semanais.

Inscrições

A seleção de agentes sociais compreenderá as etapas de inscrição online que deverá ser realizada via internet, a partir das 10h do dia 30 de agosto até às 17h do dia 1º de setembro, pelo portal www.pmcg.ms.gov.br, no link “Programa Municipal De Estágio”. A segunda etapa será a apresentação das cópias dos documentos citados no edital entre os dias 30/08, 31/08/ e 1º/9/2017. E em setembro será realizada a última fase com prova escrita.

