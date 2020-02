Funesp abre amanhã inscrições de processo seletivo para agente social de esporte e lazer

Seleção é para atuar no programa Movimenta CG - Arquivo

A prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esporte (Funesp) vai abrir a partir das 8h desta segunda-feira (10), as inscrições para o cargo de Agente Social de Esporte e Lazer, para atuar no programa “Movimenta CG”, da Funesp. As inscrições ficarão abertas até a próxima quinta-feira (13), até às 17 horas e serão feitas na Funesp, localizada à Rua Dr. Paulo Machado, n. 663, Bairro Santa Fé.

O Processo Seletivo destina-se à seleção de profissionais para o cadastro reserva que poderão desempenhar atividades técnicas especializadas descritas no edital publicado na edição desta sexta-feira (07) do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande). A seleção dos candidatos envolverá etapa única correspondente à Prova de Títulos.

Aos candidatos são requisitos básicos a Graduação em Educação Física – Bacharelado, registro no órgão de fiscalização profissional e experiência profissional em atividades de: Atletismo, Balé, Balé Aquático, Badminton, Basquetebol, Beach Tennis, Ciclismo, Ginástica Rítmica, Handebol, Jiu Jitsu, Judô, Karatê, Kung Fu, Vôlei de Praia e Zumba. Os profissionais irão atuar nos programas sociais na área do esporte e lazer.

A jornada de trabalho será de 30 horas semanais com salário de R$ 2.400,00.