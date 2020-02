Funerárias informam as últimas notas de falecimento

Arquivo

Emilly Vitoria Saraiva de Jesus

Faleceu no dia 17/02/2020 e será sepultada nesta quarta-feira (19), no Cemitério Nacional Parque, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 9h, na Rua Carlos Drummond de Andrade, 740 - Aero Rancho.

Diva Alves dos Anjos Dantas

Faleceu no dia 18/02/2020 e será sepultada nesta quarta-feira (19), no Cemitério Nacional Parque, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 14h, na Rua Ipamerim esquina com a Rua Ariri - Moreninha II.

Ytalo Anaell Oliveira Leite

Faleceu no dia 18/02/2020 e será sepultado nesta quarta-feira (19), no Cemitério Santo Amaro, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 9h, na Rua Ipamerim esquina com a Rua Ariri - Moreninha II.

Maria Dalva Duarte de Souza

Faleceu no dia 18/02/2020 e será sepultada nesta quarta-feira (19), no Cemitério Santo Antonio, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 14h, na Rua 13 de Maio, 4.588 - São Francisco.

José Roberto de Souza

Faleceu no dia 18/02/2020 e será sepultado nesta quarta-feira (19), no município de Novo Horizonte-SP, onde o corpo será velado.