Funerárias informam as últimas notas de falecimento

Arquivo

Pedro Henrique da Silva Pereira de Arruda

Faleceu no dia 16/02/2020 e foi sepultado no dia 17/02/2020, no Cemitério São Sebastião (Cruzeiro), em Campo Grande-MS.

Lazaro Valdez

Faleceu no dia 16/02/2020 e foi sepultado no dia 17/02/2020, no Cemitério Jardim da Paz, em Campo Grande-MS.

Delina Dias Pereira

Faleceu no dia 16/02/2020, aos 45 anos, e foi sepultada no dia 17/02/2020, no Cemitério Jardim da Paz, em Campo Grande-MS.

Jose Izidoro do Nascimento

Faleceu no dia 17/02/2020 e foi sepultado no dia 17/02/2020, no município de Fátima do Sul-MS.

Francisca Alves de Souza

Faleceu no dia 16/02/2020 e foi sepultada no dia 17/02/2020, no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande-MS.

Jorge Hiromi Nakasima

Faleceu no dia 16/02/2020 e foi sepultado nesta terça-feira (18), no Cemitério Parque de Campo Grande-MS.

Agostinho Medina

Faleceu no dia 16/02/2020 e foi sepultado nesta terça-feira (18), no Cemitério Nacional Parque, em Campo Grande-MS.

Beatriz de Oliveira

Faleceu no dia 17/02/2020 e foi sepultada nesta terça-feira (18), no Cemitério Nacional Parque, em Campo Grande-MS.

Milton Gonzaga Brandao Junior

Faleceu no dia 17/02/2020 e foi sepultado nesta terça-feira (18), no Cemitério Santo Amaro, em Campo Grande-MS.

Oswaldo Nogueira da Cunha

Faleceu no dia 17/02/2020 e foi sepultado nesta terça-feira (18), no Cemitério Park Monte das Oliveiras, em Campo Grande-MS.

Vera Barbosa Carvalho

Faleceu no dia 17/020/2020, aos 65 anos, e foi sepultada nesta terça-feira (18), no Cemitério Jardim da Paz, em Campo Grande-MS.

Reinaldo Melanio Peralta

Faleceu no dia 17/02/2020 e foi sepultado nesta terça-feira (18), no Cemitério Nacional Parque, em Campo Grande-MS.

Carlos Santos Cavalcanti de Barros

Faleceu no dia 17/02/2020 e foi sepultado nesta terça-feira (18), no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande-MS.

Juraci Barbosa

Faleceu no dia 16/02/2020, aos 70 anos, e foi sepultada nesta terça-feira (18), no Cemitério Park Monte das Oliveiras, em Campo Grande-MS.

Aurea Barbosa de Oliveira

Faleceu no dia 17/02/20520 e foi sepultada nesta terça-feira (18), no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande-MS.

Leonel Vitorino dos Santos

Faleceu no dia 17/02/2020 e foi sepultado nesta terça-feira (18), no Cemitério Jardim da Paz, em Campo Grande-MS.

Maria Clara de Lima Rocha

Faleceu no dia 17/02/2020, aos 3 anos, e será sepultada nesta terça-feira (18), na Aldeia Cabeceira, no município de Nioaque-MS, onde o corpo está sendo velado.

Jose Antonio Neves

Faleceu no dia 17/02/2020 e será sepultado nesta terça-feira (18), no Cemitério Nacional Parque, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 15h, na Rua Ipamerim esquina com a Rua Ariri - Moreninha II.

Agostinha dos Santos Winkler

Faleceu no dia 17/02/2020, aos 94 anos, e será sepultada nesta terça-feira (18), no Cemitério Santo Amaro, em Campo Grande-MS.

Dionisio Tadeu Duarte

Faleceu no dia 18/02/2020, aos 70 anos, e será sepultado nesta terça-feira (18), no Cemitério Jardim da Paz, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 15h30, na Rua 13 de Maio, 3.611 - Centro.

Andreza Maura Reguera

Faleceu no dia 17/02/2020, aos 65 anos, e será sepultada nesta terça-feira (18), no Cemitério Park Monte das Oliveiras, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 15h30, na Avenida Presidente Ernesto Geisel, 3.887 - Centro.

Waldir Floriano de Araujo

Faleceu no dia 17/02/2020 e será sepultado nesta quarta-feira (19), no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande-MS. O velório acontece até amanhã, na Avenida Tamandaré, 6.934 - Lagoa da Cruz.