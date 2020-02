Funerárias informam as últimas notas de falecimento

Arquivo

Agatha Abreu Stauber

Faleceu no dia 12/02/2020 e foi sepultada na quinta-feira (14), no Cemitério São Sebastião (Cruzeiro), em Campo Grande-MS.

Prudencio Roda

Faleceu no dia 13/02/2020 e foi sepultado no mesmo dia, no Cemitério Memorial Park, em Campo Grande-MS.

Hilda de Souza Fernandes

Faleceu no dia 13/02/2020 e foi sepultada nesta sexta-feira (14), no município de Corumbá-MS, onde o corpo foi velado.

Jussara Duarte

Faleceu no dia 13/02/2020 e foi sepultada nesta sexta-feira (14), no Cemitério Memorial Park, em Campo Grande-MS.

Juan Antonio Acosta

Faleceu no dia 13/02/2020 e foi sepultado nesta sexta-feira (14), no Cemitério Parque de Campo Grande-MS.

Ronaldo Aires Viana

Faleceu no dia 13/02/2020 e foi sepultado nesta sexta-feira (14), no Cemitério Parque das Primaveras, em Campo Grande-MS.

Eranil Correa Ribeiro

Faleceu no dia 13/02/2020, aos 81 anos, e foi sepultado nesta sexta-feira (14), no Cemitério Park Monte das Oliveiras, em Campo Grande-MS.

Hypolito Fontebasse

Faleceu no dia 13/02/2020 e foi sepultado nesta sexta-feira (14), no Cemitério Parque das Primaveras, em Campo Grande-MS.

Rayane Vitoria dos Santos Cabral

Faleceu no dia 13/02/2020 e será sepultada nesta sexta-feira (14), no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande-MS, onde o corpo será velado até às 10h30.

Jonas de Sena

Faleceu no dia 13/02/2020 e será sepultado nesta sexta-feira (14), no Cemitério Parque de Campo Grande-MS. O velório acontece até às 14h, na Pax São João Batista.

Vinicius Ferreira Barbosa

Faleceu no dia 12/02/2020 e foi sepultado nesta sexta-feira (14), no Cemitério Memorial Park, em Campo Grande-MS.

Arthur Ferreira Barbosa

Faleceu no dia 12/02/2020 e foi sepultado nesta sexta-feira (14), no Cemitério Memorial Park, em Campo Grande-MS.

Gabriel de Moraes

Faleceu no dia 13/02/2020, aos 72 anos, e foi sepultado nesta sexta-feira (14), no Cemitério São Sebastião (Cruzeiro), em Campo Grande-MS.

Miguel Felipe dos Santos Duran

Faleceu no dia 13/02/2020 e será sepultado nesta sexta-feira (14), no Cemitério São Sebastião (Cruzeiro), em Campo Grande-MS.

Daniel Vicente Cruz

Faleceu no dia 13/02/2020, aos 71 anos, e será sepultado nesta sexta-feira (14), no Cemitério Jardim da Paz, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 14h, na Rua 13 de Maio, 3.611 - Centro.

Maria Dolor Fernandes Bilibio

Faleceu no dia 13/02/2020 e será sepultada nesta sexta-feira (14), no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande-MS, onde o corpo será velado até às 14h30.

Jeann Albatroz Jair Bispo da Cruz

Faleceu no dia 13/02/2020, aos 32 anos, e será sepultado nesta sexta-feira (14), no Cemitério Jardim da Paz, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 15h30, na Avenida Mato Grosso, 952 - Centro.

Sonia Maria de Morais Silva

Faleceu no dia 14/02/2020, aos 71 anos, e será sepultada nesta sexta-feira (14), no Cemitério Santo Amaro, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 15h30, na Avenida Mato Grosso, 952 - Centro.

Maria de Lourdes da Costa

Faleceu no dia 14/02/2020 e será sepultada nesta sexta-feira (14), no município de Glória de Dourados-MS, onde o corpo será velado.