Funerárias informam as últimas notas de falecimento

Arquivo

Nadir de Paula Mendonça

Faleceu no dia 11/02/2020 e será sepultada nesta quarta-feira (12), no Cemitério Nacional Parque, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 15h30, na Rua Ipamerim esquina com a Rua Ariri - Moreninha II.

José Aires Pereira da Silva

Faleceu no dia 11/02/2020 e será sepultado nesta quarta-feira (12), no Cemitério Memorial Park, em Campo Grande-MS. O velório acontece na capela do próprio cemitério.

Aroldo Xavier dos Santos

Faleceu no dia 11/02/2020 e foi sepultado nesta quarta-feira (12), no Cemitério Cruzeiro, em Campo Grande-MS.

Tomires Gomes da Silva

Faleceu no dia 11/02/2020 e será sepultado nesta quarta-feira (12), no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 13h, na Rua Carlos Drummond de Andrade, 740 - Aero Rancho.

Isaqueu Souza Barbosa

Faleceu no dia 10/02/2020 e será sepultado nesta quarta-feira (12), no Cemitério São Sebastião (Cruzeiro), em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 14h, na capela do próprio cemitério.

Marta Rosina Concone

Faleceu no dia 11/02/2020 e será sepultada nesta quarta-feira (12), no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 14h, na capela do próprio cemitério.

Matilde Soares de Carvalho

Faleceu no dia 11/02/2020 e será sepultada nesta quarta-feira (12), no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 14h30, na capela do próprio cemitério.

Marcos Machado Campos

Faleceu no dia 11/02/2020, aos 43 anos, e será sepultado nesta quarta-feira (12), no Cemitério Park Monte das Oliveiras, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 16h, na capela do próprio cemitério.