Funerárias informam as últimas notas de falecimento

Arquivo

Vera Lucia de Souza

Faleceu em 11/02/2020 e foi sepultada no mesmo dia, no Cemitério Nacional Parque, em Campo Grande-MS.

Margarida Souza Silva

Faleceu no dia 10/02/2020 e será sepultada nesta terça-feira (11). Não há informação do local do sepultamento do corpo, que está sendo velado na Rua 13 de Maio, 4.588 - São Francisco.

Agnaldo Nunes da Silva

Faleceu no dia 10/02/2020 e será sepultado nesta terça-feira (11), no Cemitério Park Monte das Oliveiras, em Campo Grande-ms. O velório acontece até às 15h, na capela do próprio cemitério.

Aretildes Lescano

Faleceu no dia 10/02/2020, aos 72 anos, e será sepultada nesta terça-feira (11), no Cemitério Park Monte das Oliveiras, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 15h30, na Avenida Presidente Ernesto Geisel, 3.887 - Centro.

Judith Lima Menezes

Faleceu no dia 11/02/2020, aos 92 anos, e será sepultada nesta terça-feira (11), no Cemitério Parque das Primaveras, em Campo Grande-MS. O velório acontece na capela do próprio cemitério, até às 16h.

Francisco Alcebiades Ramos Franco

Faleceu no dia 11/02/2020 e será sepultado nesta terça-feira (11), no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande-MS.

José Geraldo de Lima Loschi

Faleceu no dia 11/02/2020 e será sepultado na quarta-feira (12), no Cemitério Memorial Park, em Campo Grande-MS. O velório acontece na Rua Senador Felinto Muller, 857 - Vila Ipiranga.

Francisco Davalos Goncale

Faleceu no dia 11/02/2020 e será sepultado nesta quarta-feira (12), no Cemitério Memorial Park, em Campo Grande-MS.

José Benedito de Castro

Faleceu no dia 11/02/2020, aos 79 anos, e será sepultado nesta quarta-feira (12), no Cemitério São Sebastião (Cruzeiro), em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 8h de amanhã, na Avenida Presidente Ernesto Geisel, 3.887 - Centro.

Gedalia Modesta da Silva

Faleceu no dia 11/02/2020, aos 85 anos, e será serapultada nesta quarta-feira (12), no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 08h30, na capela do próprio cemitério.