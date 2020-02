Funerárias informam as últimas notas de falecimento

Arquivo

Augusto de Souza

Faleceu no dia 05/02/2020 e foi sepultado na quarta-feira (5), no Cemitério Nacional Parque, em Campo Grande-MS.

Pascoal Fernandes Tabosa

Faleceu no dia 04/02/2020 e foi sepultado na quarta-feira (5), no Cemitério São Sebastião (Cruzeiro), em Campo Grande-MS.

Lelia Rodrigues da Cruz

Faleceu no dia 04/02/2020 e foi sepultada na quarta-feira (5), no Cemitério Memorial Park, em Campo Grande-MS.

Manoel Benedicto Marcondes

Faleceu no dia 04/02/2020 e será sepultado nesta quinta-feira (6), no Cemitério Memorial Park, em Campo Grande-MS. O velório acontece na capela do próprio cemitério.

Oscar Jose Loureiro

Faleceu no dia 01/02/2020, aos 76 anos, e será sepultado nesta quinta-feira (6), no Cemitério Jardim da Paz, em Campo Grande-MS. O velório acontece na Avenida Mato Grosso, 952 - Centro.

Lucilene de Lima Damasceno

Faleceu no dia 04/02/2020 e foi sepultada nesta quinta-feira (6), no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande-MS.

Maria de Fatima de Souza

Faleceu no dia 05/02/2020 e será sepultada na sexta-feira (7), no Cemitério Jardim da Paz.

Maria Elena Marques da Silva

Faleceu no dia 05/02/2020, aos 61 anos, e será sepultada nesta quinta-feira (6), no Cemitério São Sebastião (Cruzeiro), em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 9h30, na Rua 13 de Maio, 4.588 - São Francisco.

João Pietro Sales Correa

Faleceu no dia 04/02/2020 e será sepultado nesta quinta-feira (6), no Cemitério São Sebastião (Cruzeiro), em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 10h, na capela do próprio cemitério.

Divino Zenobio Pulcherio

Faleceu no dia 05/02/2020 e será sepultado nesta quinta-feira (6), no Cemitério Nacional Parque, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 14h, na Rua Carlos Drummond de Andrade, 740 - Aero Rancho.

Cilsa de Oliveira Bastos

Faleceu no dia 05/02/2020 e será sepultada nesta quinta-feira (6), no Cemitério Nacional Parque, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 16h, na Rua Carlos Drummond de Andrade, 740 - Aero Rancho.