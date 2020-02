Funerárias informam as últimas notas de falecimento

Arquivo

Vitalina Clementino Botao

Faleceu no dia 03/02/2020 e foi sepultada nessa terça-feira (4), no Cemitério Park Monte das Oliveiras, em Campo Grande-MS.

Flaviana de Oliveira Ortigoza

Faleceu no dia 04/02/2020, aos 34 anos, e será sepultada nesta quarta-feira (5), no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande-MS. O corpo será velado até às 08h30, na Avenida Tamandaré, 6.934 - Lagoa da Cruz.

Leonildes Mazetti

Faleceu no dia 04/02/2020 e será sepultada nesta quarta-feira (5), no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 14h, na Avenida Tamandaré, 6.934 - Lagoa da Cruz.

Gilsa Farias Pereira

Faleceu no dia 04/02/2020 e será sepultada nesta quarta-feira (5), no Cemitério Nacional Parque, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 14h, na Rua Ipamerim esquina com a Rua Ariri - Moreninha II.

Elizabete Belo da Silva

Faleceu no dia 04/02/2020 e será sepultada nesta quarta-feira (5), no Cemitério Memorial Park, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 14h30, na Rua Senador Felinto Muller, 857 - Vila Ipiranga.

Maria das Dores Ribeiro

Faleceu no dia 04/02/2020, aos 69 anos, e será sepultada nesta quarta-feira (5), no Cemitério Nacional Parque, em Campo Grande. O velório acontece até às 15h, na Rua 13 de Maio, 4.588 - São Francisco.

Sylvio Correa Barbosa

Faleceu no dia 04/02/2020 e será sepultado nesta quarta-feira (5), no Cemitério Parque das Primaveras, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 14h, na capela do próprio cemitério.