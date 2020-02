Funerárias informam as últimas notas de falecimento

Arquivo

Valdir Milani

Faleceu no dia 01/02/2020 e foi sepultado no domingo (2), no Cemitério Memorial Park, em Campo Grande-MS.

Ana Celia Oliveira Sant'Ana

Faleceu no dia 02/02/2020 e foi sepultado no domingo (2), no Cemitério Park Monte das Oliveiras, em Campo Grande-MS.

Creuza Paulina Lemes

Faleceu no dia 01/02/2020 e foi sepultada no domingo (2), no Cemitério Nacional Parque, em Campo Grande-MS.

Edson Douglas de Moraes

Faleceu nod ia 01/02/2020 e foi sepultado no domingo (2), no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande-MS.

Cleuza Maria de Lima

Faleceu no dia 01/02/2020 e foi sepultado no domingo (2), no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande-MS.

Idalina Anna Camparin

Faleceu no dia 02/02/2020, aos 89 anos, e foi sepultada no domingo (2), no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande-MS.

Vander Nei Perez

Faleceu no dia 02/02/2020 e foi sepultado nesta segunda-feira (3), no Cemitério Memorial Park, em Campo Grande-MS.

Josefa Maria da Silva

Faleceu no dia 02/02/2020 e foi sepultada nesta segunda-feira (3), no Cemitério São Sebastião (Cruzeiro), em Campo Grande-MS.

Geraldino Pereira dos Anjos

Faleceu no dia 01/02/2020 e foi sepultado nesta segunda-feira (3), no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande-MS.

Geralda da Silva

Faleceu no dia 02/02/2020 e foi sepultada nesta segunda-feira (3), no Cemitério Park Monte das Oliveiras, em Campo Grande-MS.

Maria Lucia Aparecida Betfuer Souza

Faleceu no dia 02/02/2020 e será sepultada nesta segunda-feira (3), no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 09h30, na Avenida Tamandaré, 6.934 - Lagoa da Cruz.

Juvenal Nogueira

Faleceu no dia 02/02/2020 e será sepultado nesta segunda-feira (3), no Cemitério Santo Antonio, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 10h00, na Rua 13 de Maio, 4.588 - São Francisco.

Geni Carrilho Rodrigues de Arantes

Faleceu no dia 02/02/2020 e será sepultada nesta segunda-feira (3), no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 14h30, na Avenida Tamandaré, 6.934 - Lagoa da Cruz.

Raul de Souza Gomes

Faleceu no dia 02/02/2020, aos 82 anos, e será sepultado nesta segunda-feira (3), no Cemitério Jardim da Paz, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 15h30, na Rua 13 de Maio, 3.986 - Centro.

Marcino Aureliano

Faleceu no dia 02/02/2020, aos 67 anos, e foi sepultado nesta segunda-feira (3), no Cemitério São Sebastião (Cruzeiro), em Campo Grande-MS.

Nilza Silva de Oliveira

Faleceu no dia 02/02/2020 e será sepultada nesta segunda-feira (3), no Cemitério Memorial Park, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 14h30, na Rua Senador Felinto Muller, 857 - Vila Ipiranga.

Margarida Eleonora da Veiga

Faleceu no dia 02/02/2020 e será sepultada nesta segunda-feira (3), no Cemitério Memorial Park, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 16h30, na Associação de Moradores do Bairro José Abrão.

Durvalina Galatti Ribeiro

Faleceu no dia 02/02/2020, aos 83 anos, e será sepultada na terça-feira (4), no município de Nova Andradina-MS, onde o corpo será velado.

Acir Gonçalves Dias

Faleceu no dia 03/02/2020 e será sepultado na terça-feira (4), no Cemitério Memorial Park, em Campo Grande-MS. O velório acontece na Rua Senador Felinto Muller, 857 - Vila Ipiranga.