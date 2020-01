Funerárias informam as últimas notas de falecimento

Arquivo

Tomaz Tadeo

Faleceu no dia 29/01/2020 e foi sepultado na quinta-feira (30), no Cemitério São Sebastião (Cruzeiro), em Campo Grande-MS.

Heloisa Santana Mazanti da Silva

Faleceu no dia 29/01/2020 e foi sepultado na quinta-feira (30), no Cemitério Jardim da Paz, em Campo Grande-MS.

Angelica Catarino Correia

Faleceu no dia 28/01/2020 e foi sepultada na quinta-feira (30), no Cemitério Nacional Parque, em Campo Grande-MS.

Keli da Silva Neto

Faleceu no dia 30/01/2020 e foi sepultada nesta sexta-feira (31), no Cemitério Memorial Park, em Campo Grande-MS.

Sidneiy Sebastião Alves

Faleceu no dia 30/01/2020 e foi sepultado nesta sexta-feira (31), no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande-MS.

Rosimeire Alves da Silva Higa

Faleceu no dia 30/01/2020 e foi sepultada nesta sexta-feira (31), no Cemitério Jardiim da Paz, em Campo Grande-MS.

José Aparecido da Silva

Faleceu no dia 30/01/2020, aos 42 anos, e foi sepultado nesta sexta-feira (31), no Cemitério São Sebastião (Cruzeiro), em Campo Grande-MS.

Genesio Vieira

Faleceu no dia 30/01/2020, aos 82 anos, e foi sepultado nesta sexta-feira (31), no Cemitério São Sebastião (Cruzeiro), em Campo Grande-MS.

Vilmar Ortolan

Faleceu no dia 30/01/2020 e foi sepultado nesta sexta-feira (31), no Cemitério Santo Amaro, em Campo Grande-MS.

Zania Lucia Oliveira Aguilheira

Faleceu no dia 30/01/2020 e será sepultada nesta sábado (1º), no Cemitério Memorial Park, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 9h30 de amanhã, na Rua Senador Felinto Muller, 857 - Vila Ipiranga.

Davi Henrique Barbosa Xavier

Faleceu no dia 30/01/2020 e foi sepultado nesta sexta-feira (31), no Cemitério São Sebastião (Cruzeiro), em Campo Grande-MS.

Luiz Ferreira

Faleceu no dia 30/01/2020, aos 86 anos, e foi sepultado nesta sexta-feira (31), no Cemitério São Sebastião (Cruzeiro), em Campo Grande-MS.

Elizabeth Frederico de Miranda

Faleceu no dia 30/01/2020 e foi sepultada nesta sexta-feira (31), no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande-MS.

Jhonny Oliveira Mendes

Faleceu no dia 30/01/2020, aos 27 anos, e será sepultado nesta sexta-feira (31), no Cemitério Park Monte das Oliveiras, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 14h, na Avenida Presidente Ernesto Geisel, 3.887 - Centro.

Claudemir Carlos da Costa

Faleceu no dia 31/01/2020 e será sepultado nesta sexta-feira (31), no Cemitério Nacional Parque, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 16h, na Rua Ipamerim esquina com a Rua Ariri - Moreninha II.

Sonia Eli Ribeiro Chaves

Faleceu no dia 30/01/2020 e será sepultada neste sábado (1º), no Cemitério de Sidrolândia-MS, onde o corpo será velado.

Elson dos Santos

Faleceu no dia 30/01/2020 e será sepultado neste sábado (1º), no Cemitério Memorial Park, em Campo Grande-MS. O velório acontece na Rua Senador Felinto Muller, 857 - Vila Ipiranga.