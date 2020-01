Funerárias informam as últimas notas de falecimento

Arquivo

Geraldo Cardoso Galvão

Faleceu no dia 28/01/2020, aos 67 anos, e foi sepultado nesta quarta-feira (29), no Cemitério Park Monte das Oliveiras, em Campo Grande-MS.

João Batista Delarole

Faleceu no dia 28/01/2020 e será sepultado nesta quarta-feira (29), no Cemitério Nacional Parque, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 14h, na Rua Carlos Drummond de Andrade, 740 - Aero Rancho.

Ari Felix Pompeu

Faleceu no dia 28/01/2020 e será sepultado nesta quarta-feira (29), no Cemitério Nacional Parque, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 14h, na Rua Ipamerim esquina com a Rua Ariri - Moreninha II.

Marina Ferreira da Silva

Faleceu no dia 28/01/2020 e será sepultada nesta quarta-feira (29), no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 15h, na Avenida Tamandaré, 6.934 - Lagoa da Cruz.

Maria Lobo de Souza

Faleceu no dia 28/01/2020 e foi sepultada nesta quarta-feira (29), no Cemitério Santo Amaro, em Campo Grande-MS.

Ritinho Lemes Soares

Faleceu no dia 28/01/2020, aos 24 anos, e será sepultado nesta quarta-feira (29), no Cemitério Jardim da Paz, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 13h, na Rua 13 de Maio, 3.986 - Centro.