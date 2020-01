Funerárias informam as últimas notas de falecimento

Arquivo

Wilson Angelo da Silva

Faleceu no dia 25/01/2020 e foi sepultado no domingo (26), no Cemitério São Sebastião (Cruzeiro), em Campo Grande-MS.

José Gomes Sandim

Faleceu no dia 26/01/2020 e foi sepultado no domingo (26), no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande-MS.

Jose Batista dos Santos

Faleceu no dia 25/01/2020 e foi sepultado no domingo (26), no Cemitério Nacional Parque, em Campo Grande-MS.

Eduardo Lincoln Gouveia Camargo

Faleceu no dia 25/01/2020 e foi sepultado no domingo (26), no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande-MS.

Jose Joaquim Santos da Conceição

Faleceu no dia 26/01/2020 e foi sepultado no domingo (26), no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande-MS.

Geraldo Vieira Roberto

Faleceu no dia 25/01/2020 e foi sepultado no domingo (26), no Cemitério Nacional Parque, em Campo Grande-MS.

Maria Duarte dos Santos

Faleceu no dia 25/01/2020 e foi sepultado no domingo (26). Não há informação do local onde o corpo foi sepultado.

Rubson dos Santos Souza

Faleceu no dia 25/01/2020, aos 20 anos, e será sepultado nesta segunda-feira (27), no Cemitério Cristo Redentor, no município de Cerejeiras-RO, onde o corpo será velado.

João Batista Soares

Faleceu no dia 26/01/2020 e será sepultado nesta segunda-feira (27), no Cemitério Memorial Park, em Campo Grande-MS. O velório acontece na Rua Senador Felinto Muller, 857 - Vila Ipiranga.

Teresa Araujo da Rocha

Faleceu no dia 26/01/2020 e foi sepultada nesta segunda-feira (27_, no Cemitério Santo Amaro, em Campo Grande-MS.

Aurelina Rodrigues Monteiro

Faleceu no dia 26/01/2020 e foi sepultada nesta segunda-feira (27), no Cemitério São Sebastião (Cruzeiro), em Campo Grande-MS.

Ari Messias de Assunção

Faleceu no dia 26/01/2020 e foi sepultado nesta segunda-feira (27), no Cemitério Santo Antonio, em Campo Grande-MS.

Sebastião Candido de Andrade

Faleceu no dia 26/01/2020, aos 62 anos, e será sepultado nesta segunda-feira (27), no Cemitério Park Monte das Oliveiras, onde o corpo está sendo velado até às 16h.

Kaue Augusto Rodrigues dos Santos

Faleceu no dia 26/01/2020 e foi sepultado nesta segunda-feira (27), no Cemitério São Sebastião (Cruzeiro), em Campo Grande-MS.

Arlindo Cardoso de Oliveira Filho

Faleceu no dia 27/01/2020, aos 77 anos, e será sepultado nesta segunda-feira (27), no Cemitério Nacional Parque, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 15h30, na Rua Carlos Drummond de Andrade, 740 - Aero Rancho.

Maria do Socorro do Nascimento

Faleceu no dia 26/01/2020, aos 62 anos, e será sepultada nesta terça-feira (28), no Cemitério Jardim da Paz, em Campo Grande-MS. O velório acontece na Rua 13 de Maio, 3.611 - Centro.

Jose Leite da Cruz

Faleceu no dia 27/01/2020, aos 81 anos, e será sepultado nesta terça-feira (28). Não há informação do local do sepultamento do corpo, que está sendo velado na Rua 13 de Maio, 4.588 - São Francisco.