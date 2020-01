Funerárias informam as últimas notas de falecimento

Arquivo

Dimas Alves Neves

Faleceu no dia 23/01/2020 e foi sepultado no mesmo dia, no Cemitério Memorial Park, em Campo Grande-MS.

Walmir Lopes

Faleceu no dia 23/01/2020, aos 73 anos, e foi sepultado no mesmo dia, no Cemitério Parque das Primaveras, em Campo Grande-MS.

Fernando Fiuza Nogueira Melo

Faleceu no dia 20/01/2020 e foi sepultado no mesmo dia, no Cemitério São Sebastião (Cruzeiro), em Campo Grande-MS.

Bonifácia Paez Ojeda

Faleceu no dia 23/01/2020 e foi sepultada nesta sexta-feira (24), no Cemitério Jardim da Paz, em Campo Grande-MS.

Evandro Aparecido Caetano

Faleceu no dia 23/01/2020, aos 46 anos, e foi sepultado nesta sexta-feira (24), no Cemitério Nacional Parque, em Campo Grande-MS.

Marcelo de Freitas

Faleceu no dia 23/01/2020 e foi sepultado nesta sexta-feira (24), no Cemitério Nacional Parque, em Campo Grande-MS.

Catharina Nichikuma

Faleceu no dia 23/01/2020 e foi sepultada nesta sexta-feira (24), no Cemitério Santo Antônio, em Campo Grande-MS.

Manoel Villasante

Faleceu no dia 23/01/2020 e será sepultado nesta sexta-feira (24), no Cemitério Memorial Park, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 16h30, na Rua Senador Felinto Muller, 857 - Vila Ipiranga.

Osmar Ramalho

Faleceu no dia 24/01/2020 e foi sepultado no mesmo dia, no Cemitério São Sebastião (Cruzeiro), em Campo Grande-MS.

Maria Heloisa Veron da Silva

Faleceu no dia 23/01/2020 e foi sepultada nesta sexta-feira (24), no Cemitério São Sebastião (Cruzeiro), em Campo Grande-MS.

Enzo Gabriel de Jesus Pazeto

Faleceu no dia 23/01/2020 e foi sepultado nesta sexta-feira (24), no Cemitério São Sebastião (Cruzeiro), em Campo Grande-MS.

Gael Ferreira de Arruda

Faleceu no dia 22/01/2020 e foi sepultado nesta sexta-feira (24), no Cemitério São Sebastião (Cruzeiro), em Campo Grande-MS.

Maria da Penha Tagarro

Faleceu no dia 23/01/2020 e foi sepultada nesta sexta-feira (24), no Cemitério Memorial Park, em Campo Grande-MS.

Clovis Marques Ferreira

Faleceu no dia 23/01/2020 e foi sepultado nesta sexta-feira (24), no Cemitério Jardim da Paz, em Campo Grande-MS.

Doralina Garcia Irala

Faleceu no dia 23/01/2020 e foi sepultada nesta sexta-feira (24), no Cemitério Memorial Park, em Campo Grande-MS.

Luiz Gonçalves Vieira

Faleceu no dia 23/01/2020 e será sepultado nesta sexta-feira (24), no Cemitério Park Monte das Oliveiras, em Campo Grande-MS. O velórioa acontece até às 16h, na capela do próprio cemitério.

Irene Martins Gomes

Faleceu no dia 24/01/2020, aos 95 anos, e será sepultada nesta sexta-feira (24). Não há informação do local do sepultamento. O velório acontece até às 20h, na Rua Ipamerim esquina com a Rua Ariri - Moreninha II.

Jose Boza

Faleceu no dia 24/01/2020 e será sepultado neste sábado (25). Não há informação do local do sepultamento. O velório acontece na Rua Ipamerim esquina com a Rua Ariri - Moreninha II.