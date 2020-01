Funerárias informam as últimas notas de falecimento

Arquivo

Getulio Verissimo

Faleceu no dia 22/01/2020, aos 85 anos, e foi sepultado no mesmo dia, no Cemitério Park Monte das Oliveiras, em Campo Grande-MS.

Natalia de Oliveira Alves

Faleceu no dia 22/01/2020 e foi sepultada nesta quinta-feira (23), no Cemitério Memorial Park, em Campo Grande-MS.

Silvana Maria Correa

Faleceu no dia 22/01/2020 e foi sepultado nesta quinta-feira (23), no Cemitério Memorial Park, em Campo Grande-MS.

Delfio Vera Jaques

Faleceu no dia 22/01/2020 e foi sepultado nesta quinta-feira (23), no Cemitério Memorial Park, em Campo Grande-MS.

Aparecida Ayres

Faleceu no dia 22/01/2020, aos 79 anos, e foi sepultada nesta quinta-feira (23), no Cemitério Santo Amaro, em Campo Grande-MS.

Clodomiro Martins

Faleceu no dia 22/01/2020 e foi sepultado nesta quinta-feira (23), no Cemitério Memorial Park, em Campo Grande-MS.

Jose Gomes de Amorim

Faleceu no dia 22/01/2020 e foi sepultado nesta quinta-feira (23), no Cemitério Memorial Park, em Campo Grande-MS.

Basilia Lipu

Faleceu no dia 22/01/2020, aos 70 anos, e foi sepultada nesta quinta-feira (23), na Aldeia Ipegue, no Município de Aquidauana-MS, onde o corpo foi velado.

Waldeme Vera de Souza

Faleceu no dia 22/01/2020, aos 63 anos, e foi sepultada nesta quinta-feira (23), no Cemitério Santo Amaro, em Campo Grande-MS.

Jose Hernan Gimenez

Faleceu no dia 22/01/2020 e será sepultado nesta quinta-feira (23), no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 15h, na Avenida Tamandaré, 6.934 - Lagoa da Cruz.

Solideno Nunes

Faleceu no dia 22/01/2020, aos 88 anos, e foi sepultado nesta quinta-feira (23), no Cemitério Park Monte das Oliveiras, em Campo Grande-MS.