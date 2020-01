Funerárias informam as últimas notas de falecimento

Arquivo

Agisse Batista Machado

Faleceu no dia 19/01/2020 e foi sepultado nesta segunda-feira (20), no Cemitério Parque das Primaveras, em Campo Grande-MS.

Delmar Nunes Monteiro

Faleceu no dia 19/01/2020 e foi sepultado nesta segunda-feira (20), no Cemitério Nacional Parque, em Campo Grande-MS.

Amanda Sanches Silva

Faleceu no dia 19/01/2020 e foi sepultada nesta segunda-feira (20), no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande-MS.

Agostinha Pereira da Rocha

Faleceu no dia 19/01/2020 e será sepultada nesta segunda-feira (20), no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 15h, na capela do próprio cemitério.

Vicente Batista de Souza

Faleceu no dia 19/01/2020 e será sepultado nesta segunda-feira (20), no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 16h, na capela do próprio cemitério.

Ilton Guenhiti Shinzato

Faleceu no dia 19/01/2020 e será sepultado nesta segunda-feira (20), no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 16h, na capela do próprio cemitério.

Cícera Silva de Almeida

Faleceu no dia 20/01/2020, aos 61 anos, e será sepultada nesta terça-feira (21), no Cemitério Nacional Parque, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 08h30 de amanhã, na Rua Carlos Drummond de Andrade, 740 - Aero Rancho.

Edson Saturnino de Souza

Faleceu no dia 20/01/2020, aos 54 anos, e será sepultado nesta terça-feira (21), no Cemitério Nacional Parque, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 09h00 de amanhã, na Rua Carlos Drummond de Andrade, 740 - Aero Rancho.