Funerárias informam as últimas notas de falecimento

Arquivo

Abadia de Souza Silva

Faleceu no dia 15/01/2020 e foi sepultada nesta quinta-feira (16), no Cemitério Jardim da Paz, em Campo Grande-MS.

José Amaro Tavares

Faleceu no dia 15/01/2020, aos 81 anos, e foi sepultado nesta quinta-feira (16), no Cemitério Jardim da Paz, em Campo Grande-MS.

Toshihiko Nakashita

Faleceu no dia 15/01/2020, aos 76 anos, e foi sepultado nesta quinta-feira (16), no Cemitério Parque das Primaveras, em Campo Grande-MS.

Jamil Dias da Rocha

Faleceu no dia 15/01/2020 e foi sepultado nesta quinta-feira (16), no Cemitério Nacional Parque, em Campo Grande-MS.

Bruno Eduardo de Freitas Ferreira

Faleceu no dia 14/01/2020, aos 31 anos, e será sepultado nesta quinta-feira (16), no Cemitério São Sebastião (Cruzeiro), em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 15h, na Avenida Mato Grosso , 952 - Centro.

Natalea Sebastião

Faleceu no dia 14/01/2020 e será sepultada nesta quinta-feira (16), na Aldeia Água Branca, onde acontece o velório.

Benicio Barbosa Baldi

Faleceu no dia 14/01/2020 e foi sepultado nesta quinta-feira (16), no Cemitério Memorial Park, em Campo Grande-MS.

José Caciano Neto

Faleceu no dia 15/01/2020 e será sepultado nesta quinta-feira (16), no Cemitério Nacional Parque, em Campo Grande-MS. O velório acontece3 até às 14h, na Rua Ipamerim esquina com a Rua Ariri - Moreninha II.

Sebastiana Gonçalves Petrucio

Faleceu no dia 15/01/2020 e será sepultada nesta quinta-feira (15), no Cemitério Nacional Parque, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 15h, na Avenida Tamandaré, 6.934 - Lagoa da Cruz.

Maria Afonso Vilela

Faleceu no dia 15/01/2020, aos 73 anos, e será sepultada nesta quinta-feira (16), no Cemitério Santo Amaro, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 15h30, na Rua Maracaju, 29 - Vila Guenka.

Thiago Campos da Silva

Faleceu no dia 15/01/2020 e será sepultado nesta quinta-feira (16), no Cemitério Nacional Parque, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 16h, na Rua 13 de Maio, 4.588 - São Francisco.

Erotilde Joaquim

Faleceu no dia 15/01/2020, aos 75 anos, e será sepultada nesta sexta-feira (17), na Aldeia Bananal, na cidade de Aquidauana-MS, onde o corpo será velado.