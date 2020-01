Funerárias informam as últimas notas de falecimento

Arquivo

Ignacio Cruz

Faleceu no dia 14/01/2020 e foi sepultado nesta quarta-feira (15), no Cemitério Memorial Park, em Campo Grande-MS.

Sebastiana Joaquina da Silva Flavio

Faleceu no dia 13/01/2020, aos 84 anos, e foi sepultada nesta quarta-feira (15), no Cemitério Nacional Parque, em Campo Grande-MS.

Nilson Farias

Faleceu no dia 14/01/2020, aos 66 anos, e foi sepultado nesta quarta-feira (15), no Cemitério Park Monte das Oliveiras, em Campo Grande-MS.

Zeferino Pereira

Faleceu no dia 14/01/2020, aos 72 anos, e foi sepultado nesta quarta-feira (15), no Cemitério Park Monte das Oliveiras, em Campo Grande-MS.

Gabriela Vieira Novaes

Faleceu no dia 14/01/2020 e foi sepultada nesta quarta-feira (15), no Cemitério Memorial Park, em Campo Grande-MS.

Julio de Santana Francisco

Faleceu no dia 11/01/2020 e foi sepultado nesta quarta-feira (15), no município de Terenos-MS.

Francisco Dall Agnol

Faleceu no dia 14/01/2020 e foi sepultado nesta quarta-feira (15), no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande-MS.

Antonio Carlos de Campos Barros

Faleceu no dia 14/01/2020 e seerá sepultado nesta quarta-feira (15), no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 15h, na Avenida Tamandaré, 6.934 - Lagoa da Cruz.

Ascendino Constantino da Silva

Faleceu no dia 14/01/2020 e será sepultado nesta quarta-feira (15), no Cemitério Nacional Parque, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 15h, na Rua Carlos Drummond de Andrade, 740 - Aero Rancho.

Nadir do Carmo Jabur

Faleceu no dia 14/01/2020, aos 75 anos, e será sepultada nesta quarta-feira (15), no Cemitério Santo Antônio, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 15h30, na Avenida Presidente Ernesto Geisel, 3.887 - Centro.

Dornihei Rosa Gutierrez

Faleceu no dia 14/01/2020 e será sepultado nesta quarta-feira (15), no Cemitério São Sebastião (Cruzeiro), em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 16h, na capela do próprio cemitério.

Agenor da Silva Aquino

Faleceu no dia 14/01/2020 e será sepultado nesta quarta-feira (15), no Cemitério Nacional Parque, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 16h30, na Rua Ipamerim esquina com a Rua Ariri - Moreninha II.

Antonio Marcos Lopes de Souza

Faleceu no dia 14/01/2020 e será sepultado nesta quarta-feira (15), no Cemitério Park Monte das Oliveiras, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 16h30 na capela do próprio cemitério.