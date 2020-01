Funerárias informam as últimas notas de falecimento

Arquivo

Matheus Gomes

Faleceu no dia 11/01/2020, recém nascido, e foi sepultado no domingo (12), no Cemitério São Sebastião (Cruzeiro), em Campo Grande-MS.

Geverson Camelo dos Santos

Faleceu no dia 12/01/2020 e foi sepultado nesta segunda-feira (13), no Cemitério Memorial Park, em Campo Grande-MS.

Raimundo de Barros

Faleceu no dia 12/01/2020 e será sepultado nesta segunda-feira (13), no Cemitério Jardim das Palmerias, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 14h, na Avenida Tamandaré, 6.934 - Lagoa da Cruz.

Marcelino Rodrigues Veiga

Faleceu no dia 12/01/2020, aos 42 anos, e será sepultado nesta segunda-feira (13). Não há informação do sepultamento do corpo, que será velado até às 15h30, na Rua 13 de Maio, 4.588 - São Fracisco.

Silvio Rabelo Leal

Faleceu no dia 12/01/2020, aos 55 anos, e será sepultado nesta segunda-feira (13), no Cemitério Park Monte das Oliveiras, em Campo Grande-MS. O velório acontece na Avenida Presidente Ernesto Geisel, 3.887 - Centro.

Waldir Ferreira

Faleceu no dia 12/01/2020 e foi sepultado nesta segunda-feira (13), no Cemitério Memorial Park, em Campo Grande-MS.

Daniel Medeiros da Silva

Faleceu no dia 12/01/2020 e foi sepultado nesta segunda-feira (13), no Cemitério Memorial Park, em Campo Grande-MS.

Maria do Carmo Campos Serles

Faleceu no dia 12/01/2020 e será sepultada nesta segunda-feira (13), no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 10h, na Avenida Tamandaré, 6.934 - Lagoa da Cruz.

Ilton Moura de Carvalho

Faleceu no dia 12/01/2020, aos 73 anos, e será sepultado na terça-feira (13), no Cemitério Park Monte das Oliveiras, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 8h de amanhã, na Avenida Presidente Ernesto Geisel, 3.887 - Centro, sala 1.