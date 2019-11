Funerárias informam as últimas notas de falecimento

Arquivo

Antonio de Lima Coelho

Faleceu no dia 11/11/2019 e foi sepultado no dia 12, no Cemitério São Sebastião (Cruzeiro), em Campo Grande-MS.

Nilza Pereira Neto

Faleceu no dia 12/11/2019 e foi sepultada no dia 12, no Cemitério Nacional Parque, em Campo Grande-MS.

Elza Albuquerque Esnarriaga

Faleceu no dia 12/11/2019 e foi sepultada no mesmo dia, no Cemitério Parque das Primaveras, em Campo Grande-MS.

Abadio Ferraz

Faleceu no dia 12/11/2019 e foi sepultado nesta quarta-feira (13), no Cemitério Santo Amaro, em Campo Grande-MS.

Valeria Martins Nantes

Faleceu no dia 12/112019 e foi sepultada nesta quarta-feira (13), no Cemitério Memorial Park, em Campo Grande-MS.

Pedrinho da Silva

Faleceu no dia 12/11/2019 e foi sepultado nesta quarta-feira (13), no Cemitério Jardim da Paz, em Campo Grande-MS.

Maria Aparecida Freitas Rondon

Faleceu no dia 11/11/2019 e foi sepultada nesta quarta-feira (13), no Cemitério São Sebastião (Cruzeiro), em Campo Grande-MS.

Margarida Farias Coimbra

Faleceu no dia 12/11/2019 e será sepultada nesta quarta-feira (13), no Cemitério Memorial Park, em Campo Grande-MS.

Nair Martins da Silva

Faleceu no dia 12/11/2019 e será sepultada nesta quarta-feira (13), no Cemitério São Sebastião (Cruzeiro), em Campo Grande-MS.

Bernadete Massotti Vieira

Faleceu no dia 12/11/2019 e foi sepultada nesta quarta-feira (13), no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande-MS.

Jair Rosa de Almeida

Faleceu no dia 12/11/2019, aos 57 anos, e foi sepultado nesta quarta-feira (13). Não há informação do local do sepultamento do corpo.

Anna Flavia da Silva Cordon

Faleceu no dia 11/11/2019 e será sepultada nesta quarta-feira (13), no Cemitério Park Monte das Oliveiras, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 13h, na Avenida Presidente Ernesto Geisel, 3.887 - Centro.

Jaci Helena Pereira de Figueiredo

Faleceu no dia 12/11/2019 e será sepultada nesta quarta-feira (13), no Cemitério Memorial Park, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 13h30, na Rua Senador Felinto Muller, 857 - Vila Ipiranga.

Ivanilda Pereira da Silva

Faleceu no dia 12/11/2019 e será sepultada nesta quarta-feira (13), no Cemitério Nacional Parque, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 14h, na Rua Ipamerim esquina com a Rua Ariri - Moreninha II.

José Antonio da Silva

Faleceu no dia 12/11/2019, aos 75 anos, e será sepultado nesta quarta-feira (13), no Cemitério Nacional Parque, em Campo Grande-MS.

Cleida Maria Lauria Lima

Faleceu no dia 12/11/2019 e será sepultada nesta quinta-feira (13), na cidade de Niteroi-RJ, onde o corpo será velado.

Leonardo Ferreira dos Anjos

Faleceu no dia 11/11/2019, aos 25 anos, e foi sepultado no dia 12, no Cemitéro São Sebastião (Cruzeiro), em Campo Grande-MS.

José Aparecido de Oliveira

Faleceu no dia 13/11/2019 e foi sepultado no mesmo dia, no Cemitério Parque das Primaveras, em Campo Grande-MS.

Hiroshi Gushiken

Faleceu no dia 12/11/2019 e será sepultado nesta quarta-feira (13), na cidade de Paranaíba-MS.

Silvana Gomes

Faleceu no dia 12/11/2019 e será sepultada nesta quarta-feira (13), no Cemitério Memorial Park, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 15h30, na Rua Senador Felinto Muller, 857 - Vila Ipiranga.

Sebastiana Aparecida Sales

Faleceu no dia 12/11/2019 e será sepultada nesta quarta-feira (13), no Cemitério Memorial Park, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 17h30, na Rua Senador Felinto Muller, 857 - Vila Ipiranga.