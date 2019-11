Funerárias informam as últimas notas de falecimento

Arquivo

Adão Colmar de Antoni Dias

Faleceu no dia 11/11/2019, aos 64 anos, e será sepultado nesta terça-feira (12), no Cemitério Jardim da Paz, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 14h, na Rua 13 de Maio, 3.611 - Centro.

Reinaldo Ribeiro

Faleceu no dia 11/11/2019 e será sepultado nesta terça-feira (12), no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 14h, na Avenida Tamandaré, 6.934 - Lagoa da Cruz.

Alceu Moreira Barros

Faleceu no dia 11/11/2019 e será foi sepultado nesta terça-feira (12), no Cemitério Memorial Park, em Campo Grande-MS.

Maria Aparecida Alves Ribeiro

Faleceu no dia 11/11/2019, aos 48 anos, e foi sepultada nesta terça-feira (12), no Cemitério Jardim da Paz, em Campo Grande-MS.

Marcelino Rubens Lopes

Faleceu no dia 11/11/2019 e será sepultado nesta terça-feira (12), no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 16h, na Avenida Tamandaré, 6.934 - Lagoa da Cruz.

Jeronima Martins Maciel

Faleceu no dia 11/11/2019 e será sepultada nesta terça-feira (12), no Cemitério São Sebastião (Cruzeiro), em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 16h, na capela do próprio cemitério.

Noemia Barbosa

Faleceu no dia 12/12/2019 e será sepultada nesta terça-feira (12), no Cemitério Park Monte das Oliveras, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 16h, na capela do próprio cemitério.