Funerárias informam as últimas notas de falecimento

Arquivo

Valdemar Herminio da Silva

Faleceu no dia 09/11/2019 e foi sepultado no domingo (10), no Cemitério Memorial Park, em Campo Grande-MS.

Paulo Hisayoshi Kohiyama

Faleceu no dia 09/11/2019 e foi sepultado no domingo (10), no Cemitério Memorial Park, em Campo Grande-MS.

Daniel de Almeida Fernandes

Faleceu no dia 09/11/2019 e foi sepultado no domingo (10), no Cemitério Jardim da Paz, em Campo Grande-MS.

Celia Leonor Duarte Cordeiro

Faleceu no dia 09/11/2019 e foi sepultada no domingo (10), no Cemitério Santo Amaro, em Campo Grande-MS.

Orlando Ferreira de Rezende

Faleceu no dia 09/11/2019 e foi sepultado no domingo (10), no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande-MS.

Gilson Chacon Marroni

Faleceu no dia 09/11/2019 e foi sepultado no domingo (10), no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande-MS.

Anna Rodrigues Ribeiro

Faleceu no dia 10/11/2019 e foi sepultada no domingo (10), no Cemitério Santo Amaro, em Campo Grande-MS.

João Pereira dos Santos

Faleceu no dia 10/11/2019 e foi sepultado nesta segunda-feira (11), no Cemitério Jardim da Paz, em Campo Grande-MS.

Mauro de Souza

Faleceu no dia 10/11/2019, aos 76 anos, e foi sepultado nesta segunda-feira (11), no Cemitério São Sebastião (Cruzeiro), em Campo Grande-MS.

Purcina Barbosa de Almeida

Faleceu no dia 10/11/2019, aos 72 anos, e foi sepultada nesta segunda-feira (11), no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande-MS.

Everton Heiss Taffarel

Faleceu no dia 10/11/2019, aos 38 anos, e será sepultado nesta segunda-feira (11), em Campo Grande-MS. Não há informação do local do sepultamento do corpo, que está sendo velado na Avenida Tamandaré, 6.934 - Lagoa da Cruz.

Camila de Souza Machado

Faleceu no dia 10/11/2019 e será sepultada nesta segunda-feira (11), no Cemitério Nacional Parque, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 14h, na Rua Carlos Drummond de Andrade, 740 - Aero Rancho.

Raimunda Isabel do Nascimento

Faleceu no dia 10/11/2019 e será sepultada nesta segunda-feira (11), no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 14h, na Rua 13 de Maio, 4.588 - São Francisco.

Dilermando Cesar Ferreira de Almeida

Faleceu no dia 10/11/2019 e foi sepultado nesta segunda-feira (11), no Cemitério São Sebastião (Cruzeiro), em Campo Grande-MS.

Vitor Alves da Silva

Faleceu no dia 10/11/2019 e será sepultado nesta segunda-feira (11), no Cemitério Park Monte das Oliveiras, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 14h, na capela do próprio cemitério.

Negrita Maria de Faria Bidart

Faleceu no dia 10/11/2019 e será sepultada na terça-feira (12), no Cemitério da cidade de São José dos Campos-SP.