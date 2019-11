Funerárias informam as últimas notas de falecimento

Arquivo

Arany da Conceição Moraes

Faleceu no dia 05/11/2019, aos 102 anos, e será sepultada nesta quinta-feira (7), no Cemitério Parque das Primaveras, em Campo Grande-MS. O velório será na capela do próprio cemitério.

Gil Espindola Insauralde

Faleceu no dia 06/11/2019 e será sepultado nesta quinta-feira (7), no Cemitério Memorial Park, em Campo Grande-MS. O velório acontece na Rua Senador Felinto Muller, 857 - Vila Ipiranga.

Felipe Jara

Faleceu no dia 06/11/2019 e será sepultado nesta quinta-feira (7), no Cemitério Memorial Park, em Campo Grande-MS. O velório acontece na Rua Senador Felinto Muller, 857 - Vila Ipiranga.

Juliana do Rosario

Faleceu no dia 06/11/2019, aos 103 anos, e será sepultada nesta quinta-feira (7), no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 8h30, na Avenida Tamandaré, 6.934 - Lagoa da Cruz.

Antonio dos Santos

Faleceu no dia 05/11/2019 e será sepultado nesta quinta-feira (7), no Cemitério Nacional Parque, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 14h, na Rua Ipamerim esquina com a Rua Ariri - Moreninha II.

Marcelo Gentil

Faleceu no dia 06/11/2019 e será sepultado nesta quinta-feira (7), no Cemitério Jardim da Paz, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 09h30, na Avenida Mato Grosso, 952 - Centro.

Adão Ferreira Barbosa

Faleceu no dia 06/11/2019 e será sepultado nesta quinta-feira (7), no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 15h, na Avenida Tamandaré, 6.934 - Lagoa da Cruz.