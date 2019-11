Funerárias informam as últimas notas de falecimento

Arquivo

Lauri Conceição Carneiro

Faleceu no dia 05/11/2019 e será sepultada nesta quarta-feira (6), no Cemitério Nacional Parque, em Campo Grande-MS. O velório acontece até ás 15h, na Rua Ipamerim esquina com a Rua Ariri - Moreninha II.

Werther Catarinelli

Faleceu no dia 05/11/2019 e foi sepultado nesta quarta-feira (6), no Cemitério Memorial Park, em Campo Grande-MS.

Valentina Camposano Pinto

Faleceu no dia 04/11/2019 e será sepultada nesta quarta-feira (6), no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 10h, na Avenida Tamandaré, 6.934 - Lagoa da Cruz.

Gilmar Antonio Oliveira Mandes

Faleceu no dia 05/11/2019 e será sepultado nesta quarta-feira (6). Não há informação do local do sepultado do corpo, que está sendo velado na Rua 13 de Maio, 4.588 - São Francisco.