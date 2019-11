Funerárias informam as últimas notas de falecimento

Arquivo

Mary Gomes Maria de Souza

Faleceu no dia 04/11/2019 e foi sepultada no mesmo dia, no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande-MS.

Ademir Macedo Gomes

Faleceu no dia 04/11/2019 e foi sepultado nesta terça-feira (5), no Cemitério Park Monte das Oliveiras, em Campo Grande-MS.

Maria Eduarda Sanches Xavier

Faleceu no dia 04/11/2019 e foi sepultada nesta terça-feira (5), no Cemitério São Sebastião (Cruzeiro), em Campo Grande-MS.

Betty Rondon Caiado

Faleceu no dia 04/11/2019 e foi sepultada nesta terça-feira (5), no Cemitério Parque das Primaveras, em Campo Grande-MS.

Ina dos Santos Pereira

Faleceu no dia 04/11/2019 e será sepultada nesta terça-feira (5), no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 14h30, na Rua 13 de Maio, 4.588 - São Francisco.

Francisca Vega

Faleceu no dia 04/11/2019 e será sepultada nesta terça-feira (5), no Cemitério São Sebastião (Cruzeiro), em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 14h50, na Avenida Presidente Ernesto Geisel, 3.887 - Centro.

Alberto de Oliveira Rodi

Faleceu no dia 04/11/2019 e será sepultado nesta terça-feira (5), no Cemitério Memorial Park, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 15h30, na capela do próprio cemitério.

Paulo Gustavo Arruda de Lacerda

Faleceu no dia 04/11/2019 e será sepultado nesta terça-feira (5), no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 16h, na Avenida Tamandaré, 6.934 - Lagoa da Cruz.

Silvio Rodrigues

Faleceu no dia 04/11/2019 e será sepultado nesta terça-feira (5), no Cemitério Memorial Park, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 16h30, na capela do próprio cemitério.

Elza Antunes de Moura

Faleceu no dia 02/11/2019 e será sepultada nesta quarta-feira (6), no Cemitério Nacional Parque, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 15h, na Rua 13 de Maio, 4.588 - São Francisco.