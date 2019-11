Funerárias informam as últimas notas de falecimento

Arquivo

Luana Farias de Oliveira

Faleceu no dia 03/11/2019 e será sepultada nesta segunda-feira (4), no Cemitério Memorial Park, em Campo Grande-MS. O velório acontece na Rua Senador Felinto Muller, 857 - Vila Ipiranga.

Jair Dalvi

Faleceu no dia 03/11/2019 e será sepultado nesta segunda-feira (4), no Cemitério Memorial Park, em Campo Grande-MS. O velório acontece na Rua Senador Felinto Muller, 857 - Vila Ipiranga.

Maria da Silva Magalhães

Faleceu no dia 03/11/2019, aos 75 anos, e será sepultada nesta segunda-feira (4), no Cemitério Santo Amaro, em Campo Grande-MS. O velório acontece na Rua 13 de Maio, 4.588 - São Francisco.

Maura Leopoldina de Souza

Faleceu no dia 03/11/2019, aos 72 anos, e será sepultada nesta segunda-feira (4), no Cemitério Nacional Parque, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 8h30, na Rua Carlos Drummond de Andrade, 740 - Aero Rancho.

João Pinheiro de Moraes

Faleceu no dia 03/11/2019, aos 66 anos, e será sepultado nesta segunda-feira (4), no Cemitério Nacional Parque, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 10h, na Rua Ipamerim esquina com a Rua Ariri - Moreninha II.

Pyetra Cecilia Bersocana

Faleceu no dia 03/11/2019 e será sepultada nesta segunda-feira (4), às 10h05, no Cemitério São Sebastião (Cruzeiro), em Campo Grande-MS.

Maria de Lourdes Assunção

Faleceu no dia 02/11/2019 e será sepultada nesta segunda-feira (4), no Cemitério São Sebastião (Cruzeiro), em Campo Grande-MS. O velório será na capela do próprio cemitério.

Ida Matheus Peixoto

Faleceu no dia 03/11/2019 e será sepultada nesta segunda-feira (4), no Cemitério Parque das Primaveras, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 15h30, na Rua 13 de Maio, 4.588 - São Fracisco.