Funerárias informam as últimas notas de falecimento

Romana Maria Viana

Faleceu no dia 26/10/2019 e foi sepultada no dia 27/10, no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande-MS.

Salvador Maciel

Faleceu no dia 26/10/2019 e foi sepultado no dia 27/10, no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande-MS.

Maria Rodrigues Ferreira Martins

Faleceu no dia 26/10/2019 e foi sepultada no dia 27/10, no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande-MS.

Claudio Jose Defendi

Faleceu no dia 26/10/2019 e foi sepultado no dia 27/10, no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande-MS.

Maria Aparecida de Figueiredo

Faleceu no dia 27/10/2019 e foi sepultada nesta segunda-feira (28), no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande-MS.

Aloisio Mendes da Cunha

Faleceu no dia 27/10/2019 e foi sepultado nesta segunda-feira (28), no Cemitério Nacional Parque, em Campo Grande-MS.

Janete Maria dos Santos

Faleceu no dia 27/10/2019, aos 41 anos, e será sepultada nesta segunda-feira (28). Não há informação do local do sepultamento. O velório acontece na Capela São Judas.

Vangela Gonçalves

Faleceu no dia 27/10/2019 e será sepultada nesta segunda-feira (28), no Cemitério Jardim da Paz, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 15h30, na Rua 13 de Maio, 3.611 - Centro.

Izabel Neres Mendes

Faleceu no dia 27/10/2019 e será sepultada nesta terça-feira (29), no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 10h de amanhã, na Avenida Tamandaré, 6.934 - Lagoa da Cruz.

Mafalda Fincato Jaretta

Faleceu no dia 27/10/2019 e será sepultada nesta segunda-feira (28), na cidade de Toledo-PR, onde o corpo está sendo velado.

Euclides Luiz da Silva

Faleceu no dia 27/10/2019 e será sepultado nesta segunda-feira (28), no Cemitério Park Monte das Oliveiras, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 16h30, na Capela do próprio cemitério.

José Camilo Rotta

Faleceu no dia 27/10/2019 e será sepultado nesta terça-feira (29), em Araçatuba-SP, onde o corpo está sendo velado.