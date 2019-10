Funerárias informam as últimas notas de falecimento

Arquivo

Mauryta Garcia Inacio

Faleceu no dia 23/10/2019 e foi sepultada nesta sexta-feira (25), no Cemitério Parque das Primaveras, em Campo Grande-MS.

José Rodrigues dos Santos Filho

Faleceu no dia 23/10/2019 e foi sepultado nesta sexta-feira (25), no Cemitério Santo Antônio, em Campo Grande-MS.

Dirce Alonso Lourenço

Faleceu no dia 24/10/2019 e foi sepultado nesta sexta-feira (25), no Cemitério Memorial Park, em Campo Grande-MS.

Hermes de Souza Filho

Faleceu no dia 24/10/2019 e foi sepultado nesta sexta-feira (25), no Cemitério São Sebastião (Cruzeiro), em Campo Grande-MS.

Benedito Ezio Damasceno

Faleceu no dia 24/10/2019, aos 82 anos, e foi sepultado nesta sexta-feira (25), no Cemitério Parque das Primaveras, em Campo Grande-MS.

Fátima Pereira

Faleceu no dia 24/10/2019, aos 58 anos, e foi sepultada nesta sexta-feira (25), no Cemitério Jardim da Paz, em Campo Grande-MS.

Menezia Maria Barreto Staviacz

Faleceu no dia 22/10/2019, aos 84 anos, e foi sepultada nesta sexta-feira (25), na cidade de Criciuma/SC.

Maria Tereza de Jesus Carvalho

Faleceu no dia 24/10/2019 e foi sepultada nesta sexta-feira (25), no Cemitério Nacional Parque, em Campo Grande-MS.

João Guilherme Machado Vieira

Faleceu no dia 24/10/2019 e foi sepultado nesta sexta-feira (25), no Cemitério Santo Amaro, em Campo Grande-MS.

Benedito João do Couto

Faleceu no dia 24/10/2019, aos 54 anos, e foi sepultado nesta sexta-feira (25), no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande-MS.

Neli Vaz de Souza

Faleceu no dia 24/10/2019, aos 78 anos, e será sepultada nesta sexta-feira (25), no Cemitério São Sebastião (Cruzeiro), em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 13h, na Rua 13 de Maio, 4.588 - São Franscisco.

Guanaira Gonçalves Acosta

Faleceu no dia 24/10/2019 e será sepultada nesta sexta-feira (25), no Cemitério Santo Amaro, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 16h, na Rua 13 de Maio, 4.588 - São Francisco.