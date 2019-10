Funerárias informam as últimas notas de falecimento

Arquivo

Venancia Mendes

Faleceu no dia 06/10/2019, aos 76 anos, e seerá sepultada nesta terça-feira (8), no Cemitério São Sebastião (Cruzeiro). O velório acontece na capela do próprio cemitério.

Arthur Pereira Lima

Faleceu no dia 04/10/2019 e será sepultado nesta terça-feira (8), no Cemitério Parque das Primaveras, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 10h30, na Rua 13 de Maio, 4.588 - São Francisco.

Noemia Pereira Cavalcante

Faleceu no dia 07/10/2019 e será sepultada nesta terça-feira (8), no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 14h, na Avenida Tamandaré, 6.934 - Lagoa da Cruz.

Amelia da Rosa Fontoura

Faleceu no dia 007/10/2019 e será sepultada nesta terça-feira (8), no Cemitério Memorial Park, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 14h30, na Rua Senador Felinto Muller, 857 - Vila Ipiranga.