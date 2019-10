Funerárias informam as últimas notas de falecimento

Arquivo

Jacira Cezar da Silva

Faleceu no dia 1º de outubro de 2019 e foi sepultada no dia 02/10, no Cemitério Santo Amaro, em Campo Grande-MS.

Carolina Popia

Faleceu no dia 1º de outubro de 2019, aos 95 anos, e foi sepultada no dia 02/10. Não foi informado o local do sepultamento.

Brigida Franco Gomes

Faleceu no dia 02/10/2019 e foi sepultada no mesmo dia, no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande-MS.

Luis Eugenio de Miranda Sa

Faleceu no dia 02/10/2019, aos 18 anos, e foi sepultado no mesmo dia, no Cemitério Parque das Primaveras, em Campo Grande-MS.

Mario Pedro de Cerqueira Caldas

Faleceu no dia 1º de outubro de 2019, aos 90 anos, e foi sepultado no dia 02/10, no Cemitério Parque das Primaveras, em Campo Grande-MS.

Ataide Ortiz

Faleceu no dia 02/10/2019 e será sepultada nesta quinta-feira (3), no Cemitério Memorial Park, em Campo Grande-MS. O velório acontece na Rua Senador Felinto Muller, 857 - Vila Ipiranga.

Catelino D'Avila

Faleceu no dia 02/10/2019 e será sepultado nesta quinta-feira (3), no Cemitério Santo Antonio, em Campo Grande-MS. O velório acontece na Nippon.

Marciana Freitas

Faleceu no dia 02/10/2019 e será sepultada nesta quinta-feira (3), no Cemitério Nacional Parque, em Campo Grande-MS. O velório acontece na Rua Ipamerim esquina com a Rua Ariri - Moreninha II.

Andressa Ertzogue Maciel Souza

Faleceu no dia 02/10/2019 e será sepultada nesta quinta-feira (3), no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande-MS. O velório acontece na Avenida Tamanadaré, 6.934 - Lagoa da Cruz.

Jonas Carvalho

Faleceu no dia 02/10/2019, aos 80 anos, e será sepultado no Cemitério Santo Amaro, em Campo Grande-MS.

Terezinha Rodrigues de Oliveira

Faleceu no dia 02/10/2019 e será sepultada nesta quinta-feira (3), no Cemitério Memorial Park, em Campo Grande-MS. O velório acontece na Rua Senador Felinto Muller, 857 - Vila Ipiranga.

Diogenes Lovato Nogueira

Faleceu no dia 02/10/2019 e será sepultado nesta quinta-feira (3), no Cemitério Parque das Primaveras, em Campo Grande-MS. O velório acontece na capela do próprio cemitério.

Pedro Paulo Salinas

Faleceu no dia 02/10/2019 e será sepultado nesta quinta-feira (3), no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande-MS. O velório acontece na capela do próprio cemitério.

Carlos Sanabria Schneider

Faleceu no dia 03/10/2019 e será sepultado nesta quinta-feira (3), no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande-MS. O velório acontece na Avenida Tamandaré, 6.934 - Lagoa da Cruz.