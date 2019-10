Funerárias informam as últimas notas de falecimento

Arquivo

Kunihiru Tanaka

Faleceu no dia 30/09/2019 e foi sepultado no dia 1º de outubro, no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande-MS.

Evanio Angelo dos Santos

Faleceu no dia 1º de outubro de 2019 e será sepultado nesta quarta-feira (2), no Cemitério Memorial Park, em Campo Grande-MS. O velório acontece na Rua Senador Felinto Muller, 857 - Vila Ipiranga.

Maria da Silva Maciel

Faleceu no dia 1º de outubro de 2019 e será sepultada nesta quarta-feira (2), no Cemitério Santo Amaro, em Campo Grande-MS. O velório acontece na Rua 13 de Maio, 3.986 - Centro.

Jose Pereira da Silva

Faleceu no dia 1º de outubro de 2019, aos 83 anos, e será sepultado nesta quarta-feira (2), no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 08h30, na Avenida Tamandaré, 6.934 - Lagoa da Cruz.

Sebastião Tiago de Oliveira

Faleceu no dia 1º de outubro de 2019 e será sepultado nesta quarta-feira (2), no Cemitério Nacional Parque, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 9h, na Rua Ipamerim esquina com a Rua Ariri - Moreninha II.

Nilo Souza Nogueira

Faleceu no dia 1º de outubro de 2019, aos 65 anos, e será sepultado nesta quarta-feira (2), no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 9h, na Avenida Tamandaré, 6.934 - Lagoa da Cruz.

Nadyr de Sousa

Faleceu no dia 30/09/2019 e será sepultada nesta quarta-feira (2), no município de Batatais-SP, onde o corpo será velado.

Pedro Maximiano dos Santos

Faleceu no dia 1º de outubro de 2019 e será sepultado nesta quarta-feira (2), na cidade de Tupa-SP, onde o corpo será velado.

Maria Preciosa Marques

Faleceu no dia 1º de outubro de 2019 e será sepultada nesta quarta-feira (2), no Cemitério Memorial Park, em Campo Grande-MS. O velório acontece até ás 10h30, na Rua Senador Felinto Muller, 857 - Vila Ipiranga.