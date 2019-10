Funerárias informam as últimas notas de falecimento

Ilustração

Isabella Francisca da Silva Machado

Faleceu no dia 29/09/2019 e foi sepultada no dia 30/09, no Cemitério Santo Amaro, em Campo Grande-MS.

Marcos Roberto Vicente de Lima

Faleceu no dia 30/09/2019 e foi sepultado no mesmo dia, no Cemitério Jardim da Paz, em Campo Grande-MS.

Luiz Horácio Lopes Weis

Faleceu no dia 29/09/2019, aos 60 anos, e foi sepultado no mesmo dia, no Cemitério Jardim da Paz, em Campo Grande-MS.

Laren Sofhia da Silva Oliveira

Faleceu no dia 29/09/2019 e foi sepultada no dia 30/09, no Cemitério São Sebastião (Cruzeiro), em Campo Grande-MS.

Otávio Lourenço Muniz

Faleceu no dia 29/09/2019, aos 58 anos, e foi sepultado no dia 30/09, no Cemitério São Sebastião (Cruzeiro), em Campo Grande-MS.

Theodora Resquin da Silva

Faleceu no dia 29/09/2019 e foi sepultada no dia 30/09, no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande-MS.

Arnaldo Claudino de Oliveira

Faleceu no dia 29/09/2019 e foi sepultado no dia 30/09, no Cemitério Memorial Park, em Campo Grande-MS.

Elise Angeline Indianne Rubi Dias

Faleceu no dia 28/09/2019 e foi sepultada no dia 30/09, no Cemitério São Sebastião (Cruzeiro), em Campo Grande-MS.

Itisumi Murakami

Faleceu no dia 30/09/2019, aos 81 anos, e foi sepultada no dia 30/09, no Cemitério Memorial Park, em Campo Grande-MS.

Firmina Lima de Melo

Faleceu no dia 29/09/2019 e foi sepultada nesta terça-feira (1º), no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande-MS.

Antonio João Ortiz

Faleceu no dia 30/09/2019 e foi sepultado nesta terça-feira (1º), no Cemitério Santo Amaro, em Campo Grande-MS.

Adailto Almeida Penteado

Faleceu no dia 30/09/2019, aos 88 anos, e será sepultado nesta terça-feira (1º), no Cemitério São Sebastião (Cruzeiro), em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 12h20, na Avenida Presidente Ernesto Geisel, 3.887 - Centro.

Claudio Jose da Costa Oliveira

Faleceu no dia 30/09/2019 e será sepultado nesta terça-feira (1º), no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 15h, na Avenida Tamandaré, 6.934 - Lagoa da Cruz.

João Neto Soares da Silva Cervone

Faleceu no dia 30/09/2019 e será sepultado nesta terça-feira (1º), no Cemitério Nacional Parque, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 15h, na Rua Ipamerim esquina com a Rua Ariri - Moreninha II.