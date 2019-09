Funerárias informam as últimas notas de falecimento

Arquivo

Ilma Gonçalves Aral

Faleceu no dia 24/09/2019 e foi sepultada no mesmo dia, no Cemitério Parque das Primaveras, em Campo Grande-MS.

Silvino Amarilha

Faleceu no dia 24/09/2019 e foi sepultado no mesmo dia, no Cemitério Parque das Primaveras, em Campo Grande-MS.

Mucio Eduardo dos Santos Pereira

Faleceu no dia 24/09/2019 e foi sepultado no mesmo dia, no Cemitério Parque das Primaveras, em Campo Grande-MS.

Jarina Augusta Victorio

Faleceu no dia 24/09/2019 e será sepultada nesta quarta-feira (25), na cidade de Corumbá-M, onde acontece o velório.

Helena Wilker Cubel

Faleceu no dia 24/09/2019, aos 89 anos, e será sepultada nesta quarta-feira (25), no Cemitério Santo Amaro, em Campo Grande-MS. O velório acontece na Avenida Mato Grosso, 952 - Centro.

Elvira Tormes Borges

Faleceu no dia 24/09/2019 e será sepultada nesta quarta-feira (25), na cidade de Maracaju-MS. O velório acontece na Avenida Bandeirantes, 801 - Vila Portão de Ferro, Campo Grande-MS.

Celso Assis Forchesatto

Faleceu no dia 24/09/2019, aos 58 anos, e será sepultado nesta quarta-feira (25), no Cemitério São Sebastião (Cruzeiro), em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 8h, na Rua Carlos Drummond de Andrade, 740 - Aero Rancho.

Raimundo Pereira da Silva

Faleceu no dia 24/092019 e será sepultado nesta quarta-feira (25), no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 10h30, na avenida Tamandaré, 6.934 - Lagoa da Cruz.

Osmar Antonio Zandona

Faleceu no dia 24/09/2019 e será sepultado nesta quarta-feira (25), no Cemitério Nacional Parque, em Campo Grande-MS. O velório acontece na Rua Ipamerim esquina com a Rua Ariri - Moreninha II.

Emilio Vital do Nascimento

Faleceu no dia 24/09/2019 e será sepultado nesta quarta-feira (25), no Cemitério Nacionao Parque, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 15h, na Rua 13 de Maio, 4.588 - São Francisco.

Maria de Lourdes Valdivino Garcia

Faleceu no dia 24/09/2019, aos 61 anos, e será sepultada nesta quarta-feira (25), no Cemitério Nacional Parque, em Campo Grande-MS. O velório acontece até às 15h, na Rua Carlos Drummond de Andrade, 740 - Aero Rancho.